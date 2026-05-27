RTX 4050搭載で20万円切り　GIGABYTEの新型ゲーミングノート「EAGLE」発売

GIGABYTEは、16.0型ゲーミングノートPC「GIGABYTE EAGLE 9MJR2JPF93SH」を発表し、6月3日からパソコンSHOPアークで先行販売を開始する。価格は199,800円。

GIGABYTEの新モデル「EAGLE」は、お手頃価格ながら高性能を提供するエントリー向けゲーミングノートPCである。標準装備として、6コア/12スレッドのAMD Ryzen 5 7533HSプロセッサ、NVIDIA GeForce RTX 4050 Laptop GPUを搭載しており、MUXスイッチ技術によって高い応答性を実現している。また、165Hzのリフレッシュレートや3msの応答速度を備えたWUXGA液晶パネルは、広色域であるsRGB 100％を誇り、臨場感あふれる映像体験を提供する。

このゲーミングノートPCは、WINDFORCE冷却技術により優れた熱管理を実現しており、AIクーリング機能により静かに作業を行うことが可能だ。また、Wi-Fi 6Eに対応したネットワーク機能を備え、ゲームプレイやビデオ会議でも安定した接続を提供する。そして、最大8時間のバッテリー駆動とUSB PD 3.0による急速充電機能で長時間の使用をサポートする。

GIGABYTEの独自技術である「GiMATE」アプリケーションを通じ、音声認識やAIオーバークロック、電源管理、ノイズキャンセリングなど多彩な機能を統合しており、各シナリオに応じた最適なユーザー体験を提供できる。