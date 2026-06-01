Alienware新型ゲーミングモニター4機種発表　世界初の39型5K OLEDモデルも登場

デル・テクノロジーズはAlienwareの設立30周年を祝し、4つの新しいゲーミングモニターを発表した。中でも注目は、世界をうたう39インチ5K OLEDゲーミングモニター「AW3926QW」で、これはRGBストライプ技術を搭載した革新的なモデルだ。価格は今後発表され、6月下旬にアジアの一部地域で販売開始予定だ。
新製品である「AW3926QW」は従来のOLED技術を大幅に進化させ、RGBストライプ・タンデムOLEDを採用することで、最大1,300ニットのピーク輝度を実現している。この技術により、明るい環境でも色の正確さと深い黒を損なわずに、OLEDの魅力を最大限に引き出すことができるという。また、165Hzの5K表示と330Hzの1080p表示を切り替えられるデュアルモード設計も特徴だ。
さらに、Alienwareは、34インチ「AW3426DW」QD-OLEDモニターの進化版や、240Hz QHD LCDカーブモニター「AW3426DWM」と「AW3226DM」も発表した。
製品は6月下旬からアジアを皮切りに販売が始まり、秋には北米やヨーロッパにも展開される予定だ。
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