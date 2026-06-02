碧依さくら監修の限定キーボード発売　ラピッドトリガー対応「60HE V2」

Game & Co.が展開するブランド「AMICIS」は、碧依さくら限定の第3弾コラボデバイスとして「碧依さくら × AMICIS ゲーミングキーボード 60HE V2 日本語配列」を発表した。この製品は6月1日から6月30日までの期間限定で販売され、価格は30,800円だ。

「碧依さくら × AMICIS ゲーミングキーボード 60HE V2」は、碧依さくらの監修のもと、ファン心をくすぐるデザインと実用性を兼ね備えている。アルミボディに描き下ろしイラストを採用し、重厚感のある打鍵感を実現した。さらに、RGBライティングや専用PBTキーキャップといった要素がデザイン性を高めている。

技術的な特徴としては、磁気スイッチ「Gateron White Max」を採用しており、0.08msの低遅延と調整可能なアクチュエーションによる素早い入力が可能だ。キー反応の高速化を図るラピッドトリガーにも対応し、ゲームプレイ時の高いパフォーマンスを実現する。

長時間使用でも疲れにくく設計されており、ゲーマーだけでなくデスクワーカーにも喜ばれる仕様となっている。受注期間中はAMICISの特設サイトで予約が可能だ。