「ASRock AMD Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC」発表、AAAゲーム向け性能と冷却性能を強化

ASRockは6月1日、最新のAMD Radeon RX 9070 GRE GPUを搭載した新型グラフィックカード「ASRock AMD Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OC」を発表した。

ASRock AMD Radeon RX 9070 GRE Steel Legend Dark 12GB OCは、AMDの最新技術を駆使したパフォーマンスで、ゲーマーに優れたAAAゲーム体験を提供する。搭載されているAMD RDNA 4アーキテクチャは、最大48個の演算ユニットを持ち、第3世代レイトレーシングと第2世代AIアクセラレータを搭載する。さらに、DisplayPort 2.1a、PCI Express 5.0に対応し、大容量12GB GDDR6メモリを備えることで、最新の技術を余すことなく活用できる。

高度な冷却機構を備えるトリプルファンデザインにより、高負荷の使用状況下でも安定した性能を発揮することが可能という。また、メタルフレームとバックプレートで構造強化され、ARGB LEDパネルとPolychrome SYNCライティングテクノロジーの対応によって、個々の好みに応じたビジュアルカスタマイズも楽しめる。

本製品は、シックなブラック＆グレーのデザインが特徴で、ゲーマーだけでなく、シンプルな配色を好むPCビルダーにも最適な選択肢となるだろう。