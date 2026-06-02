コンパクトでも高冷却、ASUSが新Radeon RX 9070 GREビデオカードを投入

ASUS JAPANは、新たなビデオカード「PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO」をPRIMEシリーズに追加したことを発表した。このビデオカードは、AMD Radeon RX 9070 GREを搭載し、6月2日から販売を開始する。

「PRIME-RX9070GRE-O12G-EVO」は、大きさが2.5スロットで、コンパクトなPCでも容易に搭載できるサイズだ。冷却効率を最大限に高め小型ながら高性能を発揮する。

製品の特徴として、相変化素材のGPUサーマルパッドが挙げられる。これは、GPUとサーマルモジュールの隙間を溶けて埋めることで熱伝導性と熱放散を向上させ、負荷がかかる場面でも最適な性能を維持し、長寿命化を実現する仕組みだ。さらに、Axial-techファン設計により、小型ファンハブとバリアリングを備えたことで、下向きの空気圧を高め、より効率的な冷却が可能となる。

0dBテクノロジーも大きな特徴であり、GPU温度が55°C未満の時にファンが停止し、必要なときに限りファンが作動する静音設計だ。これにより、ユーザーは静かで快適な環境で利用可能。詳細は製品ページで確認できる。