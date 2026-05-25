プロeスポーツ選手と戦える！ 『スト6』イベント「DCP CHALLENGERS」7月開催

パソコン専門店ドスパラを運営するサードウェーブは、『第2回 DCP CHALLENGERS ストリートファイター6』を7月11日に開催する。この大会は、配信活動者、有名ストリーマー、プロeスポーツ選手が共に戦うイベントで、開催に先立ちエントリー受付を開始している。
『DCP CHALLENGERS』は、ドスパラクリエイティブプロダクション（DCP）が主催し、参加条件を満たす配信活動者であれば誰でも参加可能だ。予選は6月27日に行われ、ゲームの対戦ポイントだけでなく、配信内容も評価基準に含まれる。このため、勝敗の結果だけでなく、視聴者の心をどれだけ掴めるかという"魅せる力"が、選考において重要視されるという。
予選を通過した選手たちは、7月11日に行われる本戦に進出。ここでは、有名ストリーマーやプロeスポーツ選手と共にチームを組み、4vs4の対戦が行われる。さらに、DCP -AGENT-のメンバーも参戦し、イベントはさらに盛り上がりを見せる予定だ。
本戦の模様は、ドスパラクリエイティブプロダクションの公式YouTubeチャンネルで配信される。また、各ストリーマーの個人チャンネルからもそれぞれの視点で配信され、臨場感あふれる試合の様子を体感することが可能だ。
エントリーは5月11日から同月25日23時まで受け付けており、参加費は無料。大会の詳細情報やエントリー方法等については、公式ウェブページにて確認できる。
ドスパラ会員であれば、新規会員にも簡単に登録できるので、気軽に参加を検討してみてほしい。次世代のスターは、この舞台から生まれるかもしれない。
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