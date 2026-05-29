コーエーテクモゲームスは5月29日、競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10 2026』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）］について、新たに「配合シミュレート」機能や始祖系統への昇格条件の緩和、通常レースで再生されるドラマチックカメラのパターン追加など各種アップデートを配信。

■さまざまなパターンで馬同士の配合チェック可能に！ 「配合シミュレート」

本アップデートで、新たに「配合シミュレート」機能が追加。種牡馬・繁殖牝馬の馬情報画面から、ほぼすべての馬の配合結果をシミュレートできるようになった。

これまでは種付けシーズンにしか確認できなかった「配合評価」などを1年中確認でき、お気に入りの馬同士の配合をチェックしたり、強い配合が可能な繁殖牝馬を狙って購入したりするなどさまざまな楽しみ方ができる。

また、「配合シミュレート」画面では、血統表や因子、配合理論の成立などが確認可能に。今作から導入している「活力増強」による効果の変化にも対応している。

■始祖系統への昇格条件の緩和

系統確立の最終目標である「始祖系統」への昇格条件が見直された。さらに、始祖系統への昇格に必要な血統支配率の引き下げを行い、必要な各地域の種牡馬数やＧＩ勝利数の条件を緩和した。

これにより、ハードルが高かった「始祖系統への昇格」に挑戦しやすくなった。また、あわせて「世界系統」への昇格に必要な血統支配率の条件も緩和している。

■ドラマチックカメラの一部が通常レースでも再生可能に

シネマイベント限定だったドラマチックカメラの一部が通常レースでも再生されるようになった。ストーリーモードやVS RACEで、さらに臨場感あふれるレースシーンが楽しめる。

■「最強馬ロード・オンライン」にて名馬カードの所持数確認が可能に

「最強馬ロード・オンライン」モードにて、「配合」や「サポートカード」として使用できる名馬カードの収集枚数を確認できるようになった。これにより、名馬カードのコンプリートを目指しやすくなった。

■最新史実馬の再現馬具の追加

2025下半期から2026年にかけて活躍した名馬たちにオリジナル馬具が設定され、より史実に近いビジュアルを再現した。本作から新たに登場したクロス鼻革や、額革を装着し、意気揚々とレースへの出走を待つその名馬たちの姿を、現実さながらの臨場感で鑑賞できる。

■DLC海外馬のローテーション調整

DLC「1968年スタート 海外馬スターホース購入権セット その1」で手に入れることができる名馬たちについて、史実で挑戦した海外の大レースを、初期ローテーションに設定した。

【ゲーム情報】

タイトル：Winning Post 10 2026（ういにんぐぽすと てん にせんにじゅうろく）

ジャンル：競馬シミュレーションゲーム

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

※PC（Steam）版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。

※機種によりゲームグラフィックに差がございます。

発売日：発売中（2026年3月26日）

価格：

PS4／Nintendo Switch：各9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）：各1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

Nintendo Switch 2版とNintendo Switch版の2種類があります。それぞれのゲーム内容は同一ですが、セーブデータなどデータの引き継ぎはできません（互換性はありません）。重複購入や誤購入にご注意ください。

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

※記載されているすべての商標は、それぞれの所有者の商標または登録商標です。