育成した競走馬のオリジナルロゴを作成するキャンペーンも開催中！
『ウイポ10 2025』の新モードでも役立つ有料DLCが配信開始！
2025年08月07日 16時35分更新
コーエーテクモゲームスは8月7日、競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10 2025』［PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch］について、新モード「最強馬ロード・オンライン」のプレイや、オフラインの牧場経営に役立つ有料DLCを配信開始した。
また、「最強馬ロード・オンライン」配信開始を記念し、プレイヤー育成馬のオリジナルロゴを作成するフォロー＆ポストキャンペーンをX（Twitter）にて開催中だ。
＜有料DLC＞
●WP10 2025 放牧場面積＋2＆最強馬ロード・オンライン-名馬カードコレクターセット※1
●最強馬ロード・オンライン コンティニューチケット※2
※1 以下の効果が適用されるセットです。
・日本、米国、欧州のプレイヤー牧場、およびクラブ牧場で放牧場の面積が＋2される
・最強馬ロード・オンラインで、レースをクリアしたときに報酬として獲得できる名馬カードの候補が1枚増加する「レースクリア時の獲得候補カード＋1」
・最強馬ロード・オンラインで、育成パート終了時に持ち帰ることができる名馬カードの数が1枚増加する「終了時の持ち帰りカード数＋1」
・最強馬ロード・オンラインで、愛馬の素質にセットできる名馬カードの数が1枠増える「素質スロット数＋1」
※2 「最強馬ロード・オンライン」の育成パート中、LOSEとなった際に、育成中の競走馬が強化（スピードが＋2、全適応能力が＋1）された状態で、そのターンのレース選択からやり直すことができるアイテムです。
「最強馬ロード・オンライン」配信開始記念！ フォロー&ポストキャンペーン
「最強馬ロード・オンライン」配信開始を記念し、プレイヤー育成馬のオリジナルロゴを作成するフォロー＆ポストキャンペーンをXにて開催中。「最強馬ロード・オンライン」で育成したプレイヤーの競走馬をモチーフにしたオリジナルのロゴ（3名）を作成するという。応募期限は、2025年8月13日23時59分まで。
＜応募方法＞
①@winningpost_ktと@logokeibaをフォロー
②#ウイポ をつけ、最強馬ロード・オンライン参戦のスクリーンショットとともにXに投稿
キャンペーン詳細
https://x.com/winningpost_kt/status/1950735812997640477
【ゲーム情報】
タイトル：Winning Post 10 2025
ジャンル：競馬シミュレーションゲーム
販売：コーエーテクモゲームス
プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch
※Windows版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。
※機種によりゲームグラフィックに差がございます。
発売日：発売中（2025年3月27日）
価格：
PS4／Switch：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS5／PC（Steam）：1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）
PS4／SwitchプレミアムBOX：1万5840円（パッケージ版）
PS5／PC（Steam）プレミアムBOX：1万6940円（パッケージ版）
CERO：A（全年齢対象）
©コーエーテクモゲームス All rights reserved.
※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。
※記載されている内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更する場合がございます。
