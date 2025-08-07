育成した競走馬のオリジナルロゴを作成するキャンペーンも開催中！

コーエーテクモゲームスは8月7日、競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10 2025』［PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch］について、新モード「最強馬ロード・オンライン」のプレイや、オフラインの牧場経営に役立つ有料DLCを配信開始した。

また、「最強馬ロード・オンライン」配信開始を記念し、プレイヤー育成馬のオリジナルロゴを作成するフォロー＆ポストキャンペーンをX（Twitter）にて開催中だ。

＜有料DLC＞

●WP10 2025 放牧場面積＋2＆最強馬ロード・オンライン-名馬カードコレクターセット※1

●最強馬ロード・オンライン コンティニューチケット※2

※1 以下の効果が適用されるセットです。

・日本、米国、欧州のプレイヤー牧場、およびクラブ牧場で放牧場の面積が＋2される

・最強馬ロード・オンラインで、レースをクリアしたときに報酬として獲得できる名馬カードの候補が1枚増加する「レースクリア時の獲得候補カード＋1」

・最強馬ロード・オンラインで、育成パート終了時に持ち帰ることができる名馬カードの数が1枚増加する「終了時の持ち帰りカード数＋1」

・最強馬ロード・オンラインで、愛馬の素質にセットできる名馬カードの数が1枠増える「素質スロット数＋1」

※2 「最強馬ロード・オンライン」の育成パート中、LOSEとなった際に、育成中の競走馬が強化（スピードが＋2、全適応能力が＋1）された状態で、そのターンのレース選択からやり直すことができるアイテムです。

「最強馬ロード・オンライン」配信開始記念！ フォロー&ポストキャンペーン

「最強馬ロード・オンライン」配信開始を記念し、プレイヤー育成馬のオリジナルロゴを作成するフォロー＆ポストキャンペーンをXにて開催中。「最強馬ロード・オンライン」で育成したプレイヤーの競走馬をモチーフにしたオリジナルのロゴ（3名）を作成するという。応募期限は、2025年8月13日23時59分まで。

＜応募方法＞

①@winningpost_ktと@logokeibaをフォロー

②#ウイポ をつけ、最強馬ロード・オンライン参戦のスクリーンショットとともにXに投稿

キャンペーン詳細

https://x.com/winningpost_kt/status/1950735812997640477

【ゲーム情報】

タイトル：Winning Post 10 2025

ジャンル：競馬シミュレーションゲーム

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：PC（Steam）／PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch

※Windows版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。

※機種によりゲームグラフィックに差がございます。

発売日：発売中（2025年3月27日）

価格：

PS4／Switch：9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／PC（Steam）：1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS4／SwitchプレミアムBOX：1万5840円（パッケージ版）

PS5／PC（Steam）プレミアムBOX：1万6940円（パッケージ版）

CERO：A（全年齢対象）