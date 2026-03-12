初心者向け特設サイトもオープン！
『Winning Post 10 2026』の体験版が配信開始！発売直前生放送も配信決定
コーエーテクモゲームスは3月12日、競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10 2026』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）］について、体験版をPlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）で配信した。
また、体験版配信開始にともない、ウイニングポストが初めてのユーザーに向けた特設サイトの公開や、ゲーム内容の最新情報の公開に加えて、2026年3月19日に公式生放送の配信も決定したことを明らかにした。
ゲームの発売日は、2026年3月26日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、後述のゲーム情報を確認してほしい。
本体験版では、ウイニングポストシリーズ初の60年代シナリオである1968年シナリオや、記憶に新しい名馬の活躍が楽しめる2020年シナリオなど、全9つのシナリオ（開始年）を1年間限定で遊べる。
また、セーブデータは製品版で続きからのプレイができることに加えて、体験版のプレイ特典として、製品版で使用できる「金のお守り1個」と「所持金5億円」を受け取ることが可能だ。
※体験版は、製品版と機能や遊べる範囲が異なります。体験版ではレース中の馬名の音声合成は行われずに馬番で実況されますが、製品版では音声合成により馬名が実況されます。
※オンライン機能には非対応です。
また、初心者向け特設サイトでは、本作の体験版に関する内容やウイニングポストがどのようなゲームなのかを詳細に紹介しているほか、ストリーマーのk4senさんのおすすめコメントも掲載しているので、ぜひチェックしよう。
▼『Winning Post 10 2026』初心者向け特設サイト
https://www.gamecity.ne.jp/winningpost10/2026/trial/
さらに、2026年3月19日実施予定の公式生放送では、番組MCとして守永真彩さん、ゲストとして競馬評論家の須田鷹雄さんに加えて、現役騎手の戸崎圭太さんを迎え、山口プロデューサーとともに、『Winning Post 10 2026』に関する最新情報を紹介。
番組では、ゲーム内容のおさらいやDLC情報に加えて、Nintendo Switch 2 版での実機プレイを交えたゲーム紹介も実施予定なので、ぜひリアルタイムで視聴しよう。
■番組概要
番組名：Switch 2 実機プレイ公開！ 『Winning Post 10 2026』発売直前生放送
配信日：2026年3月19日20時 開始予定
出演者：
MC：守永真彩さん
ゲスト：須田鷹雄さん（競馬評論家）／戸崎圭太さん（騎手）
開発：山口英久氏（プロデューサー）
番組内容：
・『Winning Post 10 2026』ゲーム内容おさらい
・『Winning Post 10 2026』DLC 情報公開
・『Winning Post 10 2026』Switch 2 版実機プレイ紹介
※そのほかの番組内容に関しては、当日をお待ちください。
配信ページ：
YouTube：https://youtube.com/live/nPSevfCVweA
ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350013875
X Live：https://x.com/i/broadcasts/1RKjpzbMeEQJw
さらに、体験版の配信開始を記念して公式Xのリポストキャンペーンを開催中。対象のポストをリポストした人の中から、10名にオリジナルフェイスタオルをプレゼント。
▼『Winning Post 10 2026』体験版配信記念フォロー＆リポストキャンペーン
https://x.com/winningpost_kt/status/2031918097045803374