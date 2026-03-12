コーエーテクモゲームスは3月12日、競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10 2026』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）］について、体験版をPlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）で配信した。

また、体験版配信開始にともない、ウイニングポストが初めてのユーザーに向けた特設サイトの公開や、ゲーム内容の最新情報の公開に加えて、2026年3月19日に公式生放送の配信も決定したことを明らかにした。

ゲームの発売日は、2026年3月26日。価格はプラットフォームやエディションによって異なるので、後述のゲーム情報を確認してほしい。

本体験版では、ウイニングポストシリーズ初の60年代シナリオである1968年シナリオや、記憶に新しい名馬の活躍が楽しめる2020年シナリオなど、全9つのシナリオ（開始年）を1年間限定で遊べる。

また、セーブデータは製品版で続きからのプレイができることに加えて、体験版のプレイ特典として、製品版で使用できる「金のお守り1個」と「所持金5億円」を受け取ることが可能だ。

※体験版は、製品版と機能や遊べる範囲が異なります。体験版ではレース中の馬名の音声合成は行われずに馬番で実況されますが、製品版では音声合成により馬名が実況されます。

※オンライン機能には非対応です。

また、初心者向け特設サイトでは、本作の体験版に関する内容やウイニングポストがどのようなゲームなのかを詳細に紹介しているほか、ストリーマーのk4senさんのおすすめコメントも掲載しているので、ぜひチェックしよう。

▼『Winning Post 10 2026』初心者向け特設サイト

https://www.gamecity.ne.jp/winningpost10/2026/trial/

さらに、2026年3月19日実施予定の公式生放送では、番組MCとして守永真彩さん、ゲストとして競馬評論家の須田鷹雄さんに加えて、現役騎手の戸崎圭太さんを迎え、山口プロデューサーとともに、『Winning Post 10 2026』に関する最新情報を紹介。

番組では、ゲーム内容のおさらいやDLC情報に加えて、Nintendo Switch 2 版での実機プレイを交えたゲーム紹介も実施予定なので、ぜひリアルタイムで視聴しよう。

■番組概要

番組名：Switch 2 実機プレイ公開！ 『Winning Post 10 2026』発売直前生放送

配信日：2026年3月19日20時 開始予定

出演者：

MC：守永真彩さん

ゲスト：須田鷹雄さん（競馬評論家）／戸崎圭太さん（騎手）

開発：山口英久氏（プロデューサー）

番組内容：

・『Winning Post 10 2026』ゲーム内容おさらい

・『Winning Post 10 2026』DLC 情報公開

・『Winning Post 10 2026』Switch 2 版実機プレイ紹介

※そのほかの番組内容に関しては、当日をお待ちください。

配信ページ：

YouTube：https://youtube.com/live/nPSevfCVweA

ニコニコ生放送：https://live.nicovideo.jp/watch/lv350013875

X Live：https://x.com/i/broadcasts/1RKjpzbMeEQJw

さらに、体験版の配信開始を記念して公式Xのリポストキャンペーンを開催中。対象のポストをリポストした人の中から、10名にオリジナルフェイスタオルをプレゼント。

▼『Winning Post 10 2026』体験版配信記念フォロー＆リポストキャンペーン

https://x.com/winningpost_kt/status/2031918097045803374