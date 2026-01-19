コーエーテクモゲームスは1月19日、競馬シミュレーションゲーム「ウイニングポスト」シリーズの最新作『Winning Post 10 2026』［PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）］について、ゲームを紹介するPVを公開し、体験版の配信も決定したと発表。

また、名馬イベント・名馬相関図、始祖系統などゲーム内容に関する最新情報を公開した。

ゲームの発売日は、2026年3月26日。価格は、PS4／Nintendo Switchが各9680円（パッケージ版／ダウンロード版）、PS5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）が各1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）となる。

▼PV映像

URL：https://youtu.be/zDEgBG4EsOA

本作の体験版は、PlayStation 5／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）での配信を予定している。具体的な配信日やプレイ可能範囲などの詳細情報については後日あらためて告知するとのことなので、続報を楽しみにしよう。

■日本競馬史に残るレースを描く「シネマイベント」

シネマイベントは、特定の年代・週になると週頭にユーザーのゲーム中の進行とは独立して発生するイベント演出。名馬の歴史にスポットライトを当て、日本競馬史に刻まれる名レースを当時の写真やナレーションで演出する。

また、イベント内では史実のレース展開を再現した映像を用意。激闘を映し出す多様なドラマチックカメラや専用の実況を用いることで、当時の興奮や感動を味わえるイベントシーンとなっている。

■名馬と築き上げた歴史を表現する「名馬相関図」

本作では、愛馬が同時代の名馬と築き上げた歴史を、多彩な関係性と相関図で表現する「名馬相関図」を追加。相関図で関係性を多く結び深めることで、愛馬の競走能力アップはもちろん、引退後の繁殖能力向上にも繋げられる。

また、シネマイベントの後に条件を満たすと、対象の馬に特別な関係性が成立することがある。特別な関係性もまた史実の名馬をモチーフとしており、当時のドラマを楽しむことが可能だ。

■系統確立における究極の目標「始祖系統」

「始祖系統」に昇格すると、その子孫にあたる系統にも血統的価値が認められ、種牡馬因子が配合においてさらなる効果を発揮するようになる。「始祖系統」昇格の鍵を握る「ドラマ指数」は、系統に所属する子孫馬の「ドラマ因子」獲得などにより増加する。

また、系統情報では子孫馬のデータや次に何を目指せばよいのか分かる牧場長注目ポイントを確認できるほか、昇格条件の調整などにより、系統の繁栄に挑戦しやすくなった。

■新たな配合・生産の要素「活力」「ドラマ因子」

本作では、配合・生産システムに「活力」と「ドラマ因子」という新たな要素を追加し、馬づくりの楽しみがさらに広がっている。産駒の能力に影響する繁殖牝馬の「活力」では、活力のゲージを最大にすることで「活力増強」が発生し、種牡馬の因子や適応能力、特定の配合理論の効果が増加するなど、さまざまな恩恵を得られる。

現役時にドラマチックな活躍をすると獲得できる「ドラマ因子」は、繁殖入り後の配合において産駒の能力向上へ好影響を与える。また、子系統や牝系を確立した繁殖馬は、獲得したドラマ因子のうち1つが「活性化」する。

活性化した因子はさまざまな効果をもたらし、より強い産駒が生まれやすくなったり、始祖系統を確立させやすくなったりする。

■新実名騎手の追加

中央通算1700勝以上をあげている不屈の名ジョッキー「幸英明」騎手や、現役時代はタップダンスシチーやエスポワールシチーなど多くの名馬とのコンビで競馬場をわかせた「佐藤哲三」騎手、2024年ヴィクトリアマイルでGI初勝利をあげるなど近年ますます活躍中の「津村明秀」騎手など、さまざまな魅力的な騎手が本作で実名騎手として新登場。

【ゲーム情報】

タイトル：Winning Post 10 2026（ういにんぐぽすと てん にせんにじゅうろく）

ジャンル：競馬シミュレーションゲーム

販売：コーエーテクモゲームス

プラットフォーム：

PlayStation 5／PlayStation 4／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam）

※PC（Steam）版ではPCスペックにより動作する表現が異なります。

※機種によりゲームグラフィックに差がございます。

発売日：2026年3月26日

価格：

PS4／Nintendo Switch：各9680円（パッケージ版／ダウンロード版）

PS5／Nintendo Switch 2／PC（Steam）：各1万780円（パッケージ版／ダウンロード版）

CERO：A（全年齢対象）

Nintendo Switch 2版とNintendo Switch版の2種類があります。それぞれのゲーム内容は同一ですが、セーブデータなどデータの引き継ぎはできません（互換性はありません）。重複購入や誤購入にご注意ください。

【早期特典】

特典内容：

■WP10 2026 強敵に立ち向かった名馬たち 購入権セット 全4頭

●アカネテンリュウ

●グリーングラス

●タップダンスシチー

●ヴィルシーナ

■WP10 2026 スタートダッシュセット

●ゲーム内所持金 5億円

●お守り4種（金銀銅緑 各1個）

※PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Steamストアから入手可能です。

※無料配信期間は2026年3月26日～4月8日となります。

※「WP10 2026 強敵に立ち向かった名馬たち 購入権セット 全4頭」は後日有料販売する場合があります。

※PC（Steam）版で、以下に該当する場合はゲーム本編に早期特典が含まれております。

・上記の無料配信期間内に、GAMECITY ダウンロード版を購入、またはSteamストアにて購入

・パッケージ版は初回生産分（早期特典シール付き）を購入

【プレオーダー特典】

特典内容：

■WP10 2026 愛に満ちあふれた名馬たち 購入権セット 全4頭

●ハクセツ

●スティルインラブ

●ラヴズオンリーユー

●ダイタクヘリオス＜PS5、PS4、PC（Steam）版のみ＞

●ダイイチルビー（Nintendo Switch 2版、Nintendo Switch版のみ）

■WP10 2026 予約特典チケットセット 全8種 各1枚

●幼駒・競走馬 能力開示チケット

●幼駒・競走馬 限界突破チケット

●子孫 夢への後押しチケット

●子孫 性別・顔選択チケット

●繁殖牝馬 牡牝の産み分けチケット

●最強馬ロード・オンライン コンティニューチケット

●最強馬ロード・オンライン 名馬カード スペシャルゲットチケット

●最強馬ロード・オンライン 名馬カード SR 限界突破チケット

※Nintendo Switch版、Nintendo Switch 2版のプレオーダー開始日につきましては後日改めてお知らせいたします。

※PS5版、PS4版およびPC（Steam）版では「ダイタクヘリオス」、Nintendo Switch 2版、Nintendo Switch版では「ダイイチルビー」の4頭セットとなります。

※PS5版／PS4版／Nintendo Switch 2版／Nintendo Switch版／PC（Steam）版のダウンロード版をプレオーダーすることで入手可能です。

※「WP10 2026 愛に満ちあふれた名馬たち 購入権セット 全4頭」は後日発売の予定はございません。

【セーブデータ特典】

特典内容：

■Winning Post 10／Winning Post 10 2024／Winning Post 10 2025：

●お守り4種（金銀銅緑 各1個）

●国内の好きな種牡馬＆繁殖牝馬 各1頭

■Winning Post 9」シリーズ：

●お守り4種（金銀銅緑 各3個）

※『Winning Post 10』『Winning Post 10 2024』『Winning Post 10 2025』セーブデータ特典「国内の好きな種牡馬＆繁殖牝馬 各1頭」は、ゲーム開始1年目3月に獲得できます。

