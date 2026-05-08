LEVEL∞、GeForce RTX 5090搭載のハイスペックゲーミングPCを投入

パソコン工房・グッドウィルを運営するユニットコムは、次世代のゲーム体験を提供するべく、最新のNVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionを搭載したハイエンドコンパクト ゲーミングPCを発売した。価格は788,800円からで、各モデルはカスタマイズが可能なBTOに対応している。

新たに発売されたGeForce RTX 5090搭載PCは、静音性と冷却効率を重視した設計で、ゲームも映像制作も妥協なく楽しむことができる。コンパクト設計により省スペースで、パワフルな性能が詰まったハイエンドコンパクトPCを実現している。これに加えて、ミドルタワーケースを使用したモデルもあり、使用環境やニーズに応じた選択が可能だ。

NVIDIA GeForce RTX 5090 Founders Editionは、高度な演算能力とAI機能を兼ね備え、ゲーマーやクリエイターに向けた画期的な体験を提供する。ダブル・フロースルー設計によりエアフローも通常の2倍となり、長時間の使用でも安定した性能を発揮する。これにより、高解像度のゲームプレイや動画編集も快適に行うことができる。

具体的なモデルには、「LEVEL-M5AM-R97X-XKXB-Limited Edition [RGB Build]」や「LEVEL-M88M-265F-XKXB-Limited Edition」などがあり、それぞれ独自のプロセッサーやメモリ構成で高性能を実現している。購入方法はパソコン工房の公式ウェブサイトを経由することができ、今なら各モデルをカスタマイズすることでさらに自分好みの構成に仕上げることが可能だ。