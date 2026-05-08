パソコン工房、RTX 5090採用の自作PCキット発売　組立代行半額クーポン付き

パソコン工房を運営するユニットコムは4月28日より、NVIDIA GeForce RTX 5090を搭載した容積33Lのコンパクトサイズの組立キットを発売開始した。販売は店舗およびWEBサイトで行われており、価格は861,300円から。
最新のハイエンドグラフィックスカード、NVIDIA GeForce RTX 5090を取り入れたこの組立キットは、CPU、マザーボード、メモリ、SSD、電源などの高性能パーツを集めた一括セットだ。特徴は、コンパクトな容積33Lのケースに強力なハードウェアを収納可能である点。さらに、ユーザーの利便性を考え、組立代行サービスには半額クーポンが付属するという、お得な内容だ。
初心者にも安心して利用できるよう、組立代行サービスは「組立代行＋OSインストール＋ドライバインストール」が通常価格20,000円のところ、半額の10,000円で提供される。自分で組立に失敗した場合も、12,000円での再組立代行サービスを受けられるチャンスもある。特に、時間的余裕がなくプロの手によるサポートが欲しいユーザーにとって、このサービスは強力なサポートとなるだろう。
発売される組立キットの一例として、「ASUS AP201 ASUS PRIME CASE MESH」ケースやIntel Core Ultra 7 プロセッサー 270K PLUS、1TBのNVMe対応SSD、1000Wの80PLUS Platinum認証のATX電源を採用している。これにより、優れたゲーム体験や創作活動を支える安定したパフォーマンスが期待できる。
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