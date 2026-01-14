Black Opsファンならニヤっとしちゃうね！コラボデザインが秀逸なRX 9070 XTビデオカード：パソコン工房 大阪日本橋店

大阪・日本橋のPCパーツショップ「パソコン工房 大阪日本橋店」を取材しました。店舗スタッフ・小山翔さんのオススメは、ASUSのビデオカード「ASUS TUF Gaming Radeon RX 9070 XT Black Ops 7 Special Edition」（以下、TUF RX9070XT BO7 SE）です。

TUF RX9070XT BO7 SEは人気FPSタイトル「Call of Duty: Black Ops 7」（以下、Black Ops 7）とコラボレーションしたビデオカードです。特別仕様のパッケージのほか、GPUクーラーやバックプレートにもBlack Ops 7らしいデザインを施している点が特徴です。さらに、製品にはゲームタイトル「Call of Duty: Black Ops 7」のダウンロードコードも付属します。

GPUにはAMDのRDNA 4世代GPU「Radeon RX 9070 XT」を搭載。GPUの動作クロックはゲームクロック2540MHz、ブーストクロック最大3080MHzのオーバークロック仕様となっています。ビデオメモリーは16GB GGDR6 256bitを搭載し、補助電源コネクターはPCIe-8pin×3構成です。映像出力はHDMIとDisplayPort×3という一般的な構成です。

カードサイズは330×140×62.5mmの3.125スロット厚。カード長は一般的なビデオカードの範疇ですが、厚みが3スロットを超えているので、ほかにも拡張カードを利用したい場合はクリアランスの確認が必要かもしれません。

小山さんは「Call of Duty: Black Ops」シリーズの大ファンだそうで、過去作ではナイフ縛りで戦場を駆け抜けるナイファーとして腕を鳴らしたそうです（笑）。そういうわけで昨年末の取材で軽く触れた本製品を、あらためて紹介してくれました。

なかなかにコアなゲームプレイをしている小山さんが「カッコイイですよねぇ」と絶賛するのが、今回紹介するTUF RX 9070 XT BO7 SEのコラボデザイン。特にバックプレートに描かれたキメラロゴやオレンジの差し色を見て「このオレンジがとてもBlack Opsぽいですね」とオススメしています。

PCに装着する時は、ケース内でバックプレートが見えるように、ビデオカードは縦置きではなく通常の横向きで装着すると良さそうと、話していました。

17万3800円と少し値段は張りますが、ファンには嬉しいコラボモデル。ビデオカードのアップグレードを考えているBlack Opsファンがいたら、手に取りたい1枚です！