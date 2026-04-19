第238回 西日本最大の電脳街 大阪・日本橋のPCショップ＆PCパーツショップ取材レポート
ゲーミングノートPC「G TUNE P5-I7G60」がオススメ!!
旧モデルの掘り出し物がラストセール！ 手頃な予算でPCゲーミングを始めるチャンスなノートPC：マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店
大阪・日本橋のPCショップ「マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店」を取材しました。店長・徳永健太さんのオススメは、ゲーミングノートPC「G-Tune P5-I7G60」です。
G-Tune P5-I7G60は、CPUに「Core i7-13620HX」（10コア/16スレッド、最大4.9GHz）、GPUには「GeForce RTX 4060 Laptop GPU」を搭載するゲーミングノートパソコンです。液晶ディスプレーは15.6型で解像度は1920×1080ドット、リフレッシュレートは144Hzに対応しています。
筐体カラーは、ほぼ全体が清潔感のあるホワイトで、画面ベゼルのみをブラックとしたスタイリッシュなツートン仕上げが特徴です。
システムメモリーは16GB（DDR5 8GB×2）、ストレージには1TBのM.2 NVMe SSD（PCIe 4.0x4）を標準搭載。最新のゲームタイトルを楽しめる必要十分なスペックを確保しています。
徳永さんいわく、G-Tune P5-I7G60は、GPUにRTX 4060を搭載している点からも分かるように「旧モデルの掘り出し物」だといいます。現在は在庫限りのラストセールとなっており、1TBの大容量ストレージを備えつつ、20万円を切る手頃な価格設定が魅力です。
「旧モデルといっても、CPUは現行の最新モデルと同じものを採用しているため、実用面では非常にお買い得な一台です」とのこと。予算を抑えつつ、本格的なPCゲーミングを始めたい人には見逃せない選択肢ですね。
|G-Tune P5-I7G60の主なスペック
|OS
|Microsoft「Windows 11 Home 64bit」
|ディスプレー
|15.6型液晶（1920×1080ドット、ノングレア、144Hz対応）
|CPU
|Intel Core i7-13620H（10コア/16スレッド、最大4.9GHz）
|メモリー
|16GB（8GB×2、DDR5-5200）
|ストレージ
|1TB SSD（NVMe Gen4×4）
|グラフィックス
|NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU（8GB、GDDR6）
|無線機能
|Wi-Fi 6E、Bluetooth 5
|インターフェース
|USB Type-A（2.0）、USB Type-A（3.0、5Gbps）、USB Type-A（3.1、10Gbps）、USB Type-C（3.1、10Gbps、画面出力対応）、1000BASE-T LAN、HDMI、MiniDisplayPort、4極ヘッドセット端子
|ウェブカメラ
|100万画素
|バッテリー駆動時間
|動画再生：約4時間、アイドル状態：約5.5時間（JEITA測定法 Ver.3.0）
|消費電力
|標準時 約10.45W、最大時 約180W、スリープ時 約0.9W
|サイズ/重量
|362（W）×241（D）×25.4（H）mm/約2.11kg
|店頭価格
|19万9800円
AMD搭載モデルの購入でオリジナルボトルをプレゼント！
そのほか、マウスコンピューター G-Tune : Garage 大阪店では、AMD製CPUを搭載したパソコンの購入者を対象に、G-TuneとAMDのロゴがデザインされた特製クリアボトルをプレゼントしています。
今回紹介したG-Tune P5-I7G60はインテル製CPUのため対象外となりますが、店頭にはAMD製CPUを搭載した魅力的なゲーミングPCが多数並んでいます。新生活に向けて自分にぴったりの一台を探している方は、ぜひ店舗に足を運んでみてください！
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