【予約開始】さくらみこ×HYTE限定PCケース登場 描き下ろしイラスト＆シリアル付き
ソフマップは5月15日12時から、ホロライブ所属の人気VTuber「さくらみこ」との限定コラボアイテムの予約を開始する。この特別なコラボレーションには、限定デザインのPCケース「HYTE Y70」と、キーキャップとマウスパッドのセットモデルが含まれている。妥協のないオリジナルデザインでファンを魅了する。
「さくらみこ」とHYTEのコラボレーションとして登場するこのPCケースは、パノラマガラスに描き下ろしイラストが全面プリントされており、背面にはシリアルナンバーが刻印されたプレートが配置されている。また、電源ボタンや外装の各所に「さくらみこ」を象徴するアイコンやイラストが施されているという。加えて、「キーキャップ+マウスパッド」のセットモデルも同時に発売され、デザイン細部にはファン心をくすぐる特別な工夫が施されている。
今回の予約期間は5月15日12時から6月30日まで。発売は2026年秋頃が予定されている。購入を希望するユーザーはこの期間を逃さず、予約サイトから直接手続きを行うことができる。価格や詳細なスペックについては、ソフマップの特集ページを参照してほしい。
限定アイテムの予約は以下で可能だ。
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