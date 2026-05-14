スクウェア・エニックスは5月13日より、「スクエニ MAY SALE」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて開催中。セール期間は、2026年5月27日23時59分ごろまで。

本セールでは、『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルや『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』のほか、『新すばらしきこのせかい』『タクティクスオウガ リボーン』など割引率がアップしている。

以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。

▼対象タイトル一覧掲載ページ

https://sqex.to/nauBy

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

■セール対象タイトルピックアップ

『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』 【割引率アップ！】

PS5

60％オフ

© SQUARE ENIX

『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』

PS4

60％オフ

『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』

Switch

60％オフ

※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『LIVE A LIVE』

PS5／PS4／Switch

60％オフ

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

CHARACTER DESIGN

© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.

© 1994, SHOGAKUKAN Inc.

Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura

『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル 【割引率アップ！】

PS5／PS4／Switch

50％オフ

© SQUARE ENIX

『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』 【割引率アップ！】

PS5／PS4／Switch 2／Switch

30％オフ

© SQUARE ENIX

『タクティクスオウガ リボーン』 【割引率アップ！】

PS5／PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

『新すばらしきこのせかい』 【割引率アップ！】

PS4／Switch

70％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA

『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』

PS4

70％オフ

© SQUARE ENIX

『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』

PS5

40％オフ

© SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI

LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO

『KINGDOM HEARTS III』

PS4

60％オフ

『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version』

60％オフ

※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。

© Disney. Developed by SQUARE ENIX

『サガ フロンティア２ リマスター』

PS5／PS4／Switch

40％オフ

© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI

『トライアングルストラテジー』

PS5／Switch

60％オフ

© SQUARE ENIX