『FFXVI コンプリートエディション』や『タクティクスオウガ リボーン』も割引率アップ！
「オクトラ」のバンドルが半額に！「スクエニ MAY SALE」がPS Store／ニンテンドーeショップで開催中
スクウェア・エニックスは5月13日より、「スクエニ MAY SALE」をPlayStation Storeとニンテンドーeショップにて開催中。セール期間は、2026年5月27日23時59分ごろまで。
本セールでは、『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドルや『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』のほか、『新すばらしきこのせかい』『タクティクスオウガ リボーン』など割引率がアップしている。
以下では、セール対象タイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気のタイトルが多数ラインアップしているので、詳しくは対象タイトル一覧掲載ページを確認してほしい。
▼対象タイトル一覧掲載ページ
https://sqex.to/nauBy
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されていることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
■セール対象タイトルピックアップ
『FINAL FANTASY XVI コンプリートエディション』【割引率アップ！】
PS5
60％オフ
© SQUARE ENIX
『KINGDOM HEARTS -HD 1.5+2.5 ReMIX-』
PS4
60％オフ
『KINGDOM HEARTS - HD 1.5+2.5 ReMIX - Cloud Version』
Switch
60％オフ
※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
『LIVE A LIVE』
PS5／PS4／Switch
60％オフ
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.
CHARACTER DESIGN
© 1994, 2022 SQUARE ENIX CO., LTD.
© 1994, SHOGAKUKAN Inc.
Gosho Aoyama, Yoshihide Fujiwara, Osamu Ishiwata, Yoshinori Kobayashi, Ryouji Minagawa, Kazuhiko Shimamoto, Yumi Tamura
『オクトパストラベラー』＋『オクトパストラベラーII』バンドル【割引率アップ！】
PS5／PS4／Switch
50％オフ
© SQUARE ENIX
『オクトパストラベラー0 デジタルデラックスエディション』【割引率アップ！】
PS5／PS4／Switch 2／Switch
30％オフ
© SQUARE ENIX
『タクティクスオウガ リボーン』【割引率アップ！】
PS5／PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
『新すばらしきこのせかい』【割引率アップ！】
PS4／Switch
70％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN:TETSUYA NOMURA & GEN KOBAYASHI & MIKI YAMASHITA
『FINAL FANTASY XII THE ZODIAC AGE デジタルプレミアムエディション』
PS4
70％オフ
© SQUARE ENIX
『FINAL FANTASY VII REBIRTH Digital Deluxe Edition』
PS5
40％オフ
© SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA / ROBERTO FERRARI
LOGO ILLUSTRATION:© YOSHITAKA AMANO
『KINGDOM HEARTS III』
PS4
60％オフ
『KINGDOM HEARTS III + Re Mind（DLC） Cloud Version』
60％オフ
※Nintendo Switch版はクラウドバージョンです。
© Disney. Developed by SQUARE ENIX
『サガ フロンティア２ リマスター』
PS5／PS4／Switch
40％オフ
© SQUARE ENIX ILLUSTRATION: TOMOMI KOBAYASHI
『トライアングルストラテジー』
PS5／Switch
60％オフ
© SQUARE ENIX
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