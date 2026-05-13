スパイス感ガチ！U.F.O.「キーマカレー焼そば」復活発売へ

日清食品は即席めん「日清焼そばU.F.O. スパイスキーマカレー焼そば」（267円）を5月25日に全国で発売します。

2019年に初登場した「日清焼そばU.F.O. スパイスキーマカレー焼そば」は、"スパイスカレー" を「U.F.O.」流にアレンジした商品で、多くの人気を集めたことから、今回復活となりました。

ポークのうまみをベースに、フェンネル、カルダモン、クミンをきかせた、スパイシーでコク深いキーマカレーソースを特長としています。

粗挽き黒こしょう、赤唐辛子、粗挽きクミン、オニオン、パセリを配合した「あとがけ本格スパイス」を仕上げに加えることで、最後の一口まで飽きることなく楽しめるとしています。



麺はコシのある中太ストレート麺で、具材には味付肉そぼろを使用しています。

「スパイスキーマカレー焼そば」復活

キャンプなどにもいいかも

スパイシーな料理が食べたくなる夏に向けて、「スパイスキーマカレー焼そば」が再発売されます。



スパイスをきかせた料理が好みの方にはぜひチェックしてほしいこの商品。キャンプなどアウトドアなシーンにもよく合いそうですよね！

前回発売時に食べた方も、そうでない方も今回の復活をお見逃しなく！

（※文中の価格はすべて税込）