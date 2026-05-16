ローソン「森半」コラボ抹茶フェア計8品が登場！濃い＆ミルクが楽しめる

ローソンは5月19日から、老舗茶屋「森半」とコラボした「抹茶フェア」を開催します。

森半コラボの本格抹茶フェアが今年も始動！

「濃い抹茶」と「ミルク感あるマイルドな抹茶」をテーマに、デザートやベーカリー、アイス、ドリンクなど計8品を展開します。創業190年の森半と組んだ取り組みは今回で5回目となります。

▲Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ 279円

抹茶クリームとミルククリームを抹茶生地で巻き、仕上げに抹茶ソースをかけたロールケーキです。

▲森半 抹茶ミルクパン 203円

※青森県・秋田県・沖縄県では5月18日夕方頃発売

ふんわりした生地に抹茶クリームとミルクホイップを包み、抹茶とミルクの2層の味わいが楽しめるとしています。

▲Uchi Café×森半 濃い抹茶クッキーシュー 254円

※沖縄県では発売しません。

ココアパウダーと竹炭パウダーを使用したクッキー生地に、抹茶カスタードホイップとミルク感のある抹茶ホイップを注入した、2種類のクリームを楽しめる仕様です

▲森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入 192円

※青森県・秋田県・沖縄県では5月18日夕方頃発売

ふんわりとした生地に、抹茶クリームと抹茶ミルクホイップをサンドしたパンケーキです。沖縄県では商品仕様と価格が異なります。

▲Uchi Café×森半 濃い抹茶クレープ 265円

※沖縄県では発売しません。

抹茶風味の生地で、抹茶とホワイトチョコを使ったクリームと北海道産生クリーム、抹茶ホイップを包んだクレープです。

▲森半 宇治抹茶ワッフルコーン160ml 397円

森半の宇治抹茶を使用しています。香りや苦み、渋みをしっかり感じられながら、ミルクベースで仕上げており、食べやすいというアイスです。

▲アイス宇治抹茶ラテ 288円

森半の茶師が選んだ宇治抹茶と牛乳を組み合わせた、甘さ控えめのドリンクです。

▲Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入 376円

※5月26日発売

※沖縄県では発売しません。

求肥生地ともち食感生地を重ねた生地で、抹茶クリームと粒あんを巻いたロールケーキです。

濃い＆ミルク感が楽しめる！

濃い抹茶とミルク感のある抹茶という2つの方向性で展開される今回のフェアは、好みに応じて選びやすくなっています。

デザートからドリンクまで幅広くそろっているのがうれしいですね。この機会に店舗に立ち寄って、抹茶のさまざまな味わいを試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。