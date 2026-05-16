ローソン「森半」コラボ抹茶フェア計8品が登場！濃い＆ミルクが楽しめる

ローソンは5月19日から、老舗茶屋「森半」とコラボした「抹茶フェア」を開催します。
森半コラボの本格抹茶フェアが今年も始動！
「濃い抹茶」と「ミルク感あるマイルドな抹茶」をテーマに、デザートやベーカリー、アイス、ドリンクなど計8品を展開します。創業190年の森半と組んだ取り組みは今回で5回目となります。
▲Uchi Café×森半 抹茶ミルクロールケーキ 279円
抹茶クリームとミルククリームを抹茶生地で巻き、仕上げに抹茶ソースをかけたロールケーキです。
▲森半 抹茶ミルクパン 203円
※青森県・秋田県・沖縄県では5月18日夕方頃発売
ふんわりした生地に抹茶クリームとミルクホイップを包み、抹茶とミルクの2層の味わいが楽しめるとしています。
▲Uchi Café×森半 濃い抹茶クッキーシュー 254円
※沖縄県では発売しません。
ココアパウダーと竹炭パウダーを使用したクッキー生地に、抹茶カスタードホイップとミルク感のある抹茶ホイップを注入した、2種類のクリームを楽しめる仕様です
▲森半 ふわもちパンケーキ 抹茶 2個入 192円
※青森県・秋田県・沖縄県では5月18日夕方頃発売
ふんわりとした生地に、抹茶クリームと抹茶ミルクホイップをサンドしたパンケーキです。沖縄県では商品仕様と価格が異なります。
▲Uchi Café×森半 濃い抹茶クレープ 265円
※沖縄県では発売しません。
抹茶風味の生地で、抹茶とホワイトチョコを使ったクリームと北海道産生クリーム、抹茶ホイップを包んだクレープです。
▲森半 宇治抹茶ワッフルコーン160ml 397円
森半の宇治抹茶を使用しています。香りや苦み、渋みをしっかり感じられながら、ミルクベースで仕上げており、食べやすいというアイスです。
▲アイス宇治抹茶ラテ 288円
森半の茶師が選んだ宇治抹茶と牛乳を組み合わせた、甘さ控えめのドリンクです。
▲Uchi Café×森半 お餅で巻いた濃い抹茶もち食感ロール 4枚入 376円
※5月26日発売
※沖縄県では発売しません。
求肥生地ともち食感生地を重ねた生地で、抹茶クリームと粒あんを巻いたロールケーキです。
濃い＆ミルク感が楽しめる！
濃い抹茶とミルク感のある抹茶という2つの方向性で展開される今回のフェアは、好みに応じて選びやすくなっています。
デザートからドリンクまで幅広くそろっているのがうれしいですね。この機会に店舗に立ち寄って、抹茶のさまざまな味わいを試してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります