とみ田の「デカ豚ラーメン」も増量！セブンイレブン“50％以上”マシマシ、本日から

セブン‐イレブンは、創業感謝祭「感謝盛り」を5月12日から開催します。人気商品12品を価格据え置きのまま50％以上増量し、第1弾を5月12日〜25日、第2弾を5月19日〜6月1日に順次販売します。
この記事では第1弾商品を紹介。
■第1弾商品：5月12日～25日
▲直火炙りのゴロっと焼豚チャーハン 496円 ※チャーハン・チャーシュー増量！
▲中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増 734円 ※野菜・麺・スープ・背脂にんにく増量！
「中華蕎麦とみ田監修 デカ豚ラーメン アブラ増」は野菜や麺、スープ、背脂にんにくを増量。
▲つぶつぶコーンマヨネーズ 170円 ※全体量1.5倍！
▲セブン‐イレブンこだわり THEたまごサンド 291円 ※1組増量！
▲ふわっと生どら焼 つぶあん＆ホイップ 213円 ※粒あん1.5倍／ホイップ2.4倍／生地1枚増量！
▲こうじ味噌マヨネーズ入り 野菜スティック 280円 ※全体量1.5倍！
第2弾商品はこちらで紹介→【関連記事：セブン「創業感謝祭」で人気商品50％超増量へ！デカ豚ラーメンもチャーハン】
※価格は税込み表記です。
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