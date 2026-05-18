【3日間】ラーメン1杯食べて1杯無料に！「創業感謝祭」今年は日程拡大

「京都北白川 ラーメン魁力屋」は6月5日・6日・7日の3日間、「創業感謝祭」キャンペーンを実施。期間中、ラーメン1杯の注文につき、「京都背脂醤油ラーメン（並）」1杯分の無料アプリクーポン引換券を1枚配布します。
「創業感謝祭」キャンペーン
1杯食べれば1杯無料クーポンがもらえる！
魁力屋は2005年6月に創業し、今年で21周年を迎えます。感謝企画として例年実施する「創業感謝祭」では、昨年は2日間で約22万人が来店した実績があります。今年は、初めて3日間に拡大して開催します。
ラーメン1杯の注文につき、次回使える「京都背脂醤油ラーメン（並）」1杯分の無料アプリクーポン引換券を1枚配布。引換券を魁力屋公式アプリで読み取ることで無料クーポンとして利用可能です。
クーポンの使用期間は6月8日～30日で、京都背脂醤油ラーメン（並）以外のラーメンを注文する場合は差額を支払うことで利用できます。なお、利用には公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。
クーポン利用の対象は店内飲食に限られ、テイクアウトやデリバリーは対象外です。また、お子さまラーメンやお子さまセットは対象に含まれません。
■創業感謝祭 概要
実施内容：ラーメン1杯注文につき「京都背脂醤油ラーメン（並）1杯 無料アプリクーポン」引換券配布
実施期間：6月5日～7日
実施店舗：ラーメン魁力屋 全店舗
配布条件：ラーメン1杯注文で1枚進呈
※お子さまラーメン、お子さまセットは対象外
※店内飲食のみ対象。テイクアウト・デリバリーは対象外
使用期間：6月8日～30日
※ラーメン魁力屋公式アプリにて引換券を読み取り、「無料クーポン」に引き換えると使用可能
6月5日～7日をチェック！
気軽にラーメンを楽しみながら、次回使える無料クーポンも手に入るのは見逃せない内容です。
3日間限定の開催となるため、いつもりより足を運びやすい点もポイントです。この機会に店舗でラーメンを味わいながら、お得なキャンペーンを体験してみてはいかがでしょうか。
※価格は税込み表記です。
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