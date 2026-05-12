大きな穴子がドーン！「資さんうどん」の初夏名物、迫力メニューが今年も

資さんうどんは5月14日9時より、初夏の定番「穴子メニュー」を期間限定で販売します。

同店の名物という、皿からはみ出るサイズの「穴子天」を使用したうどんメニューを展開します。

迫力ある穴子の天ぷらが今年も登場

「穴子天」は、専用の天ぷら粉で揚げることで、外はサクサク、中はふわふわとした食感に仕上げているといいます。穴子は初夏から夏にかけて旬を迎え、ふっくらとした身に旨味が詰まっているとされています。

さらに、今年は新たに「穴子天重」が登場し、ラインアップを拡充します。

▲穴子天ざるうどん 1043円

穴子1尾と、ちくわ天（ミニ）、オクラ、かぼちゃの天ぷら盛り合わせに、冷たいざるうどんを組み合わせたセットです。

▲穴子天しあわせセット 988円～

ミニうどんとミニ丼を組み合わせたセットで、ミニうどんは肉ごぼ天やかしわごぼ天など複数から選択可能です。ミニ丼はミニ穴子天丼で、甘味付きも選べます。

▲穴子天ぶっかけうどん 988円

穴子1尾と、ちくわ天（ミニ）、オクラ、かぼちゃをのせたぶっかけうどんです。

▲穴子天うどん 988円

穴子1尾と、ちくわ天（ミニ）、オクラ、かぼちゃの天ぷら盛り合わせに、温かいうどんを合わせた一品です。

▲穴子天重 1263円

穴子1尾に加え、海老2尾、イトヨリ、オクラ、かぼちゃを盛り込んだ天重で、みそ汁が付属します。

今年は天重も参戦！

インパクトのある穴子天をさまざまな形で楽しめるメニューが登場します。今年は新作の天重も加わり、選択肢が広がっています。

季節限定のメニューとして展開されるため、タイミングを逃さずチェックしておきたいところ。



資さんうどんは北九州発祥で今は、地域に限定です、全国的に店舗を増やしています。お近くに店舗があったら、この機会に足を運び、旬の穴子メニューを味わってみてはいかがでしょうか。

※九州・山口・岡山エリア店舗の価格となります。

※価格は税込み表記です。