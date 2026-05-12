家に常備しておくと、意外とうれしいのでは……？「ニチレイ たいやき 5個×6袋」がAmazonタイムセールに登場

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「ニチレイ たいやき 5個×6袋」がAmazonタイムセールに登場！

「ニチレイ たいやき 5個×6袋」が、Amazonタイムセールに登場しています。

参考価格2,545円のところ、5％オフの2,412円で販売中です。1袋あたりは約402円となっています。

「ニチレイ たいやき」の特徴

Amazon商品ページより

「ニチレイ たいやき」は、ニチレイの冷凍食品として展開されているたいやきです。どこから食べてもあずきあんに当たるよう、頭から尻尾まであずきあんが詰まっている点が特徴だとしています。

あずきの煮汁をしっかり吸わせることで、あずき本来の香りや色合いを引き出しているといいます。

調理は電子レンジで加熱したあと、オーブントースターで加熱することで、皮がパリッとした食感になるとされています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

レンジで温めるだけで食べられる「ニチレイ たいやき 5個×6袋」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

この機会に、手軽に食べられるおやつとして、冷凍庫にストックしておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。