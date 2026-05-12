カプコンは5月12日、Steamにて「Devil May Cry（デビルメイクライ）」シリーズの最大85％オフセールを開始した。

本シリーズは、全世界で累計出荷1600万本以上を誇るスタイリッシュアクションゲーム。派手にカッコよく敵を倒す爽快感や奥深いアクション性、個性的なキャラクターで根強い人気を誇っている。

今回のセールでは、「Devil May Cry 5」「Devil May Cry 4 Special Edition」「Devil May Cry HD Collection（1～3のHDリマスター）」「DmC: Devil May Cry」が対象となっている。

4本まとめて買えるバンドル版の場合、9327円→1498円に割引。約7800円もお得になる。

この機会にぜひ、悪魔狩人（デビルハンター）となって多彩なコンボを繰り出す爽快感を味わってみてはいかがだろうか。最新の「5」だけなら448円とワンコイン以下で買えるのでオススメだ。

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