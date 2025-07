現在、PlayStation Storeで開催中の「2000円以下セール」。1300件以上ものラインアップがお買い得価格となっているが、そのなかでオススメのタイトルを紹介していこう。セール期間は7月16日まで。

まずはカプコンより「Devil May Cry 5 Special Edition」がお買い得。通常3990円のところ、 997円(75%オフ) となっている。

2019年に発売し多くの賞を獲得したスタイリッシュアクション「デビル メイ クライ 5」を、次世代機向けにパワーアップしたタイトルだ。最大のライバル“バージル”を操作キャラクターとしてプレイできる新要素も。

・「Devil May Cry 5 Special Edition」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0102-PPSA01444_00-DMC5SE0000000001

©CAPCOM CO., LTD. 2019, 2020 ALL RIGHTS RESERVED.

2点目はスクウェア・エニックスより「FINAL FANTASY IX(ファイナルファンタジー9)」を紹介。通常2547円のところ 764円(70%オフ) で購入できる。

本作は、2000年に初代PSで発売した“原点回帰”を掲げるタイトル。ほどよくデフォルメされたキャラクターや、泣けるストーリーで今なお根強いファンが多い。7月7日で25周年を迎えるので、この機会に遊んでみては(そういえばアニメ化の話はどうなったんだろうか…)。

・「FINAL FANTASY IX(ファイナルファンタジー9)」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/JP0082-CUSA08836_00-FF9FORPS42017000

© 2000,2017 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.

3点目はエレクトロニック・アーツより「WILD HEARTS(ワイルドハーツ)」。通常9700円のところ 1455円(85%オフ) と文字通り破格に。

2023年に発売したハンティングアクションで、自然と融合した巨大な“獣”と対峙し、「からくり」を設置しながら戦おう。コーエーテクモゲームスのω-Forceが開発を担当しているので、アクションの手触りの良さはお墨付きと言える。

・「WILD HEARTS(ワイルドハーツ)」

https://store.playstation.com/ja-jp/product/UP0006-PPSA07837_00-BOHNIGAME0000000

©コーエーテクモゲームス All rights reserved.

ここで紹介したタイトル以外にも、お買い得なタイトルが多数ラインアップされているPS Storeのセール。一度ページをのぞいてみてはいかがだろうか。

・PS Store「2000円以下セール」ページ

https://store.playstation.com/ja-jp/category/c7d75ea0-d6f2-450d-9690-97b8dbbfd757/1