「ミスFLASH 2026」グランプリを受賞。「片えくぼの天使」こと美波那緒（みなみ・なお）さんが、4th DVD「二番目の彼女」（発売元：エアーコントロール、収録時間：120分、価格：4378円）の発売記念イベントを5月3日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

12月に千葉県で撮影された4th DVDは、異性にモテまくる高校生という役どころ。「みんなのものになるため、二番目でいることがちょうどいい」とする、（視聴者との）ちょっと特別な関係を表現した映像となっている。

――なかなか意味深な距離感ですね。

【美波那緒】 映像としては、白のワンピースを着てソファーでくつろいだり、水色のドレスを着て大自然のなかを散歩したり、イメージDVD鉄板の入浴シーンがあったりとか。いつも通りな感じです。

――オススメは？

【美波那緒】 薄暗い寝室で、ボルドー色のカーディガンを着て寝転がるシーンです。服を脱いだら大人っぽい黒のランジェリーなのですが、なかなか普段の活動のなかで着てこなかったという点を推したいです。

――ほか注目は？

【美波那緒】 自然光のなか、グレーの可愛いブレザー姿を披露するところかな。スカートが短いのでクルッと回るとパンチラしたり、ちょっとフェチっぽい感じのシーンになっています。制服を着ることに不安もありますが、「まだイケるよ」という意見も多いので、これからもがんばって挑みたいです。

――実際の美波さんが学生だったころ、モテていないわけがないですよね？

【美波那緒】 中3のときに後輩が7～8人くらい教室に集まってきて、「どうしたのかな？」と思ったら私を見に来たということがありました。人よりはモテていたかも（笑）。

――ミスFLASH受賞の反響は？

【美波那緒】 実は家族にグラビア活動していると言っていなかったのですが、さすがにグランプリになったので発表の当日にLINEで伝えたら……。おしゃべりなので同級生のお母さんたちに「うちの子が獲った」みたいな話まで。同級生からちょこちょこ連絡が来るようになりました。

5月22日発売のヤングアニマル（11号）の巻末グラビアに起用されることも決定。「初めての漫画誌なのですごくうれしいです。いろいろなメディアに出て幅広く名前を知ってもらいたいです」とPRした。ミスFLASHという冠も持ち、今年は勝負の年となりそうだ。