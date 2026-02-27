「ミスFLASH 2026」グランプリに輝いた美波那緒（みなみ・なお）さんが、3rd DVD「やわらかに抱きしめて」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：125分、価格：4620円）の発売記念イベントを2月14日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

あどけなくて可愛らしい表情とふわふわしたキャラで、多くのファンの心を掴んできた美波さん。2025年春のデビュー時から並の新人ではない印象だったが、ミスFLASHという冠を手に入れたことでグラビア界における地位も盤石に。期待が高まるなかでのイベント開催となった。

――どんな内容ですか？

【美波那緒】 12月に千葉県でロケしたのですが、カップル旅行をテーマにした作品です。海のほうに出かけて波打ち際ではしゃいだり、公園でキャッチボールをやったり、古民家の縁側で浴衣姿を見せたりしました。特に12月に浴衣を着るのは人生初。めちゃくちゃ寒かったです（笑）。

――オススメは？

【美波那緒】 ふわふわ＆もこもこのパーカーを羽織った寝起きのシーンです。脱いだら白のハイレグ競泳水着でちょっと大胆ですが、表情や動きの魅せ方が可愛いので気に入っています。キャッチボールのシーンも、体に炭酸水をかけてシュワシュワするところに注目してほしいです。

――特に印象に残った衣装があれば。

【美波那緒】 リビングでくつろぐシーンで披露した、ジャンパースカートの制服（＝綾波レイが着ているやつ）です。デザインにすごく心が惹かれたので、セレクトしていただいたスタイリストさんは神だと思いました。

――2026年の抱負も。

【美波那緒】 イベントも満員にしようと（SNSなどでファンへの呼びかけを）がんばりすぎて空回りすることが多いし、「めげない、しょげない、泣いちゃダメ」でいきたいです。目標は以前と変わらず、紙の写真集を出すことです。

2月25日発売のグラビア誌「grafan vol.7」では、巻中グラビアに起用されているので要チェック。撮影会への参加も多いが、特に3月7日に埼玉県川口市で開催される「フレッシュ撮影会 Quality of Fresh ～サンパティック～」が、本格的なスタジオを利用した大規模なものとなっているのでスケジュールを空けて待ちたいところだ。