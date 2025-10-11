その雰囲気に癒やされること間違いなし！ 天然ゆるふわ系グラドルの美波那緒（みなみ・なお）さんが、2nd DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：159分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま参加中の「ミスFLASH 2026」選考オーディションでは、総合ポイント3位でファイナリストに選出。多くのファンに応援され、グランプリへの期待が高まるなかでのイベント開催となった。6月に千葉県で撮影された2nd DVDは、可愛さと迫力のボディーが楽しめる内容である。

――どんなシーンを撮りましたか？

【美波那緒】 庭でバドミントンをやって汗を流したり、メイドになって部屋を掃除したり、バスルームでシャワーを浴びたりしました。特にショート丈のセーラー服は、「こんなものがあるんだ！」とびっくりしましたが、フェチっぽくて可愛いと思います（笑）。

――オススメは？

【美波那緒】 オレンジ色のTシャツ＆デニムパンツで洗車をするところです。1st DVDのときからやってみたかったのですが、ついに念願を叶えることができたという意味でも、ぜひ視聴してほしいです。洗車する様子は車内からも映し出されています。

――ほか注目は？

【美波那緒】 白地に金色の模様が入ったビキニで、全身にオイルを塗って踊るシーンです。あとでスタイリストさんに聞いたら、初めて下ろした衣装でほかの子の作品には出ていないそう。オイルに浸されてしまうので、これ一度きりの撮影だったのもうれしかったです。

――ファンから評判がよかったのは？

【美波那緒】 プールで青色の競泳水着姿を披露するところです。前開きタイプなので胸の形がきれいに見えるし、SNSに写真をアップしたらバズりました。DVDジャケットにも採用されています。

すでに戦いが始まっているミスFLASHのファイナルステージについては、「絶対にグランプリになるという強い意思を持ってがんばっています。応援よろしくお願いします！」と意気込みをコメント。選考は10月12日までで、グランプリの発表は12月になる予定。果たして夢を叶えることはできるか!?