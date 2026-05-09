名実ともに令和のグラビア界で最高の人気を誇る「ちとせよしの」さんが、3rdトレーディングカード「ちとせよしの ～YOSHINON STYLE～」（発売元：WooHooカンパニー、価格：1BOX 6600円）の発売記念イベントを4月25日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

ヤングアニマル（No.8）の表紙に起用されたことを記念した、4月13日開催のサイン会も大盛況。アンケート＆プレゼントのハガキは1316枚も届いたというから、どれだけ人気がすごいか分かるというものだ。3rdトレカの参加チケットも、言うまでもなく即完売である。

――仕上がりはいかがですか？

【ちとせよしの】 可愛いからカッコいい、大人っぽいものまでいろいろな衣装で魅せるカードになりました。そして今回は初めて髪の色が茶色。たぶん女の子のファンは、こちらのほうが好きになってくれるんじゃないかな。撮影は12月に都内のスタジオでやりました。

――お気に入りは？

【ちとせよしの】 バインダーの裏にも採用されている黒の水着のカードと、赤紫色のランジェリーのカードです。どちらもセクシーできれいに撮れていると思います。商品パッケージ表面のエメラルドグリーンのランジェリー姿も、可愛いから推したいです。

――特典カードについては？

【ちとせよしの】 やっぱり生キスカードですよね。すごいスピードで700回チューくらい、2時間半でやり切りました。もうプロです（笑）。3BOXがセットになった「TREASURE BOX」は、生キスカードと専用アクリルスタンドが付属するのでチェックしてほしいです。

――さて、アイドルグループ「あまいものつめあわせ」の活動のほうはいかがですか？

【ちとせよしの】 ステージで浮かないレベルにはなってきたし、だいぶ板についてきたかなと。ライブの開催が多いですが、暑くなってきたので涼しい衣装が欲しいです。

5月25日には、主催ライブを開催することが決定。同じ事務所のアイドルグループ「イイトコドリ」や「ポップキャスト」も参加するのでスケジュールを空けて待ちたい。JR大塚駅すぐのライブハウス「大塚FUTURE」にて。