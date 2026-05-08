バストは100cm・Jカップ。グラビアで売れる要素である童顔＆巨乳を兼ね備えた大泉 凜（おおいずみ・りん）さんが、1st DVD「ピュア・スマイル」（発売元：竹書房、収録時間：164分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま20歳の大泉さんは、幼少から芸能界を志望していて、中学生のときから数々のオーディションを受けていたというエピソードの持ち主。縁あって現在の事務所に所属することになったが、1ヵ月も経たないうちに1st DVDのロケに行く話が決まったそうである。「自分の映像作品が出るなんて、感謝しかないです」と喜びの言葉から取材が始まった。

――うれしいですよね。

【大泉 凜】 思ったことは遠慮なくしゃべるし、良くも悪くも嘘をつけない性格なので、絶対にグラビアに向いていなんです。キャピキャピっとした可愛い子だと思わせておいて、本気モードになったら「めっちゃ話す子じゃん！」と突っ込まれそうな作品になっています（笑）。

――どんなシーンが楽しめますか？

【大泉 凜】 誕生日（11月12日）の数日前に沖縄で撮影したのですが、「彼氏との南国デート」がテーマです。赤のビキニを着て海で遊んだり、庭でバドミントンをやったり、「今日だけ特別だよ」と一緒にお風呂に入ったりしました。特に寝起きシーンは、胸の形がきれいに見えるので「デケェ！」と思うんじゃないでしょうか。

――オススメは？

【大泉 凜】 前開きタイプの競泳水着のシーンです。ロケ1日目、本当にあと数分で日が沈むぞ……という状況のなか、スタッフ一同がこのタイミングを逃すまいとテキパキと取り組んだのが思い出。そんな勢いが映像でも感じてもらえるはずです。

――ほか注目は？

【大泉 凜】 制服を着ているところかな。つい最近までJKでしたし、ぜんぜん似合っているかなと。水着も魅力的だけど顔が可愛い大泉ですから、服を着ている姿がなんだかんだで最高だと思います！

――本当によくしゃべりますね。

【大泉 凜】 グラビアをきっかけにバラエティに出たり、お芝居をやったり、アーティストだったり、マルチに活動していきたいです。憧れはMEGUMIさんですが、自分のなかでのロールモデルは「ラランド」のサーヤさんです。

当面はグラビアに力を入れて、顔と名前を広めていくのが急務といった印象。今年で20回目を迎える「ミスFLASH 2027」選考オーディションへの参加も決めたので、グランプリを目指してどこまで行けるか、期待が高まるところだ。6月24日には、2nd DVD（タイトル未定）もリリース予定である。