25％オフで“リンガーハットのちゃんぽん”を冷凍庫に常備できるチャンス

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「リンガーハット 長崎ちゃんぽん 10食セット」が

Amazonタイムセールに登場！

「リンガーハット 長崎ちゃんぽん 10食セット」は、店舗の味を家庭で再現できる冷凍ちゃんぽんです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、過去価格6,500円のところ25％オフの4,875円で販売されています。1食あたりは約488円です。

「リンガーハット 長崎ちゃんぽん 10食セット」の特徴

Amazon商品ページより

本商品は、国産小麦粉100％の中太角麺と、具材、スープがセットになった冷凍食品です。麺はモッチリとしたかみ応えが特長とされ、スープは豚骨と鶏ガラをベースに香味野菜や魚介エキスを加えて煮込んだものです。

独自の乳化技術によって、コクがありながらあっさりとした味わいに仕上げられているといいます。

具材には国産野菜を100％使用しており、契約農家が育てた野菜が使われています。1食ずつ個包装されているため、人数やシーンに応じて使いやすい内容です。内容量は305g（めん150g）で、10食セットとなっています。

鍋に水300ccを入れて沸騰させ、スープ、具材、麺を冷凍のまま入れて約2分加熱するだけで調理できます。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

長崎ちゃんぽんを自宅で手軽に用意できる「リンガーハット 長崎ちゃんぽん 10食セット」が、現在開催中のAmazonタイムセールで割引価格となっています。

冷凍保存できるため、ストックしておくと忙しい日の食事などに活躍しそうな商品となっています。セールの機会に、入手しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。