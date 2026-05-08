毎日飲む人ほどお得です！ ネスカフェ大容量スティックがAmazonタイムセールで値下げ中！

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「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー100本」が

Amazonタイムセールに登場！

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー100本」は、ミルク入りのカフェラテタイプのインスタントコーヒーです。

現在、Amazonタイムセールの対象となっており、参考価格3,871円から7％オフの3,582円に値下げされています。1本あたりは約36円の計算です。

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー」の特徴

Amazon商品ページより

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー」は、「ネスカフェ ゴールドブレンド」をベースに、ミルクと甘さをバランスよく加えたスティックタイプのコーヒーです。

微粉砕した焙煎コーヒー豆の粒を包み込む製法により、淹れたての香りとコーヒー本来の味わいを実現したとしています。

スティックは個包装で、計量不要のミックスタイプです。お湯を注いで混ぜるだけで一杯分が完成するため、忙しい朝や仕事の合間などでも手軽に飲めるとしています。100本入りの大容量で、自宅でのストックやオフィス利用にも適しています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「ネスカフェ ゴールドブレンド スティックコーヒー100本」が、Amazonタイムセールで7％オフとなっています。

1本あたりの単価が抑えられているため、日常使いのストックとしてもお得に購入できるタイミングとなっています。毎日コーヒーを飲む人は、この機会にまとめて用意しておいてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。