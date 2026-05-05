これはうれしい！シュークリーム106円に　ローソンストアが約3割値下げ

ローソンストア100は5月6日から、定番スイーツの価格改定と新商品の発売を行います。

今回の取り組みでは、人気の「ツインシュー カスタード＆ホイップ」を約3割値下げするとともに、新たなフレーバーを手頃な価格で投入します。原材料の見直しによってコストを抑え、販売価格に反映したとしています。

▲ツインシュー カスタード＆ホイップ 138円→106円

カスタードクリームとホイップクリームをシュー生地に詰めた商品です。今回の価格改定にあわせて、カスタードクリームにバニラシードを加え、バニラの風味を感じられる仕様に変更したといいます。

▲ツインシュー ミルククリーム＆ホイップ 117円

北海道産の牛乳と練乳を使用したミルククリームとホイップクリームを組み合わせて、シュー生地の中に詰めています。

ローソンストア100

物価高の中でうれしい値下げ

ローソンストア100はこれまでも価格改定を進めており、4月15日には鮭おにぎりや明太子おにぎりなど5品を130円から108円へ値下げしました。

値下げ後のおにぎりは、前週同曜日と比較して平均販売数が約1割増となっているそうです。

今回、シュークリームが100円台となり、日常のおやつとしてはかなりありがたい値下げとなりました。味の違いで選べる2種類になっているので、その日の気分で選べるのもうれしいですね。

ちょっと甘いものが欲しいときに手に取りやすい内容になっています。この機会に試してみては？

※価格は税込み表記です。