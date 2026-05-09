10日間限定！4種きのこ×チーズバンズバーガーの破壊力がすごい

バーガーキングは5月8日から5月17日までの期間限定で、新商品「マッシュルームアグリーバーガー」を発売中です。

4種きのこ×ビーフ×チーズ

こだわりアグリーバーガー登場

「マッシュルームアグリーバーガー」は、同社の人気シリーズ「マッシュルーム」の最新作として、4種のきのことビーフパティを組み合わせ、チーズを使用した特製バンズで仕上げたバーガーです。

▲マッシュルームアグリーバーガー 単品1090円、セット1390円

直火焼きの100％ビーフパティに加え、ローストした2種類のマッシュルーム、エリンギ、ぶなしめじの4種のきのこを使用しています。

さらにレタス、トマト、オニオンを合わせ、「特製サワークリームオニオンソース」とマヨソースで仕上げています。

バンズにはゴーダ、エグモント、モッツァレラ、チェダーの4種のチーズを使用し、手作業で焼き上げた「4種チーズのクラフトバンズ」を採用しています。

同商品で使用するクラフトバンズは、発酵前の生地にチーズを付けて発酵させた後、さらにチェダーチーズを重ねて焼き上げる工程を採用しており、通常のバンズと比べて生産数が約3分の1程度に限られています。

販売期間は5月17日まで

アグリーバーガーは、あえて「醜い（UGLY）」と名付けられた、 ボコボコしたチーズのクラフトバンズを特徴としたシリーズです。これまでにもたびたび登場してファンも大はず。



チーズのクラフトバンズは、チーズを均一に付けて発酵させ、さらにもう一度、手作業でチェダーチーズを重ねて焼き上げるという手間を掛けて作られているということ。



今回はきのことチーズが楽しめるアグリーバーガー。

販売期間は5月17日までと短めなので、気になる人は早めにチェックしておきましょう。

※価格は税込み表記です。