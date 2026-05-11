年1のご褒美きた！セブン限定ハーゲンダッツ新作は“鉄観音ミルクティー”

セブン‐イレブンは「ハーゲンダッツ クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」を、全国の店舗にて5月12日より順次、数量限定発売します。413円。

ハーゲンダッツ クリーミーコーン

新作の「鉄観音ミルクティー」登場

年に一度発売するハーゲンダッツ「クリーミーコーン」の新作が、今年も登場します。

「クリーミーコーン」シリーズは、セブン‐イレブンとハーゲンダッツが共同開発商品したクリーミーなアイスクリームとサクサクのワッフルコーンの組み合わせたシリーズ。2017年よりセブン限定商品として登場しています。

2026年の新作の「クリーミーコーン 鉄観音ミルクティー」は、烏龍茶の中でも、力強い味わいながらまろやかな甘さや香ばしい余韻も感じられる「鉄観音茶」を、アイスクリームにアレンジしています。

鉄観音ミルクティーアイスクリームを鉄観音コーティングと鉄観音コーンで包み、お茶の香ばしさとミルクのコクを最後まで楽しめる仕立てといいます。

どんな味？気になる！

今年もクリーミーコーンの新作が登場します。「鉄観音茶」、あまり身近でないという方も多いのでは。どんな味わいなのか気になりますよね。

華やかなパッケージデザインも目を惹きます。チェックしたいです！

※文中の価格は8％税込

※小数点以下の端数処理により、実際の販売価格と異なる場合があります