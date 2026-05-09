一風堂、すず鬼、麺屋こころも！ファミマ冷し麺が豪華すぎ

ファミリーマートは5月12日より、有名店監修の冷し麺4商品を順次発売します。

名店監修の冷し麺、4種が登場

昨今、麺メニューの中でも、カスタマイズの楽しさやテイクアウトの利便性から、「まぜ麺」が新たに定着しつつあるといいます。



今回ファミリーマートでは、そんな“まぜ麺”をテーマにした冷し麺として、博多一風堂や香川一福などの有名店が監修した4商品を展開します。

▲博多一風堂監修 冷し赤丸とんこつまぜそば 598円

コクと旨みをきかせた豚骨スープに赤味噌を合わせたとんこつまぜそばです。チャーシュー、赤味噌、きくらげ、青ねぎ、もやしラー油和え、高菜をトッピングしています。

▲香川一福監修 冷し明太クリームうどん 550円

旨みとコクのある明太クリームと、モチっとした食感のうどんを組み合わせた一品です。海苔を使用し、明太クリームと麺の一体感が特徴といいます。

▲すず鬼監修 冷しスタ満まぜそば 698円

※5月19日発売

醤油のキレをきかせたスープにニンニクを加えた、食べ応えのあるまぜそばです。ブラックペッパーも効かせた仕立てで、満足感のある一杯といいます。

▲麺屋こころ監修 冷し台湾風まぜうどん 550円

※5月19日発売

醤油ベースのスープにニンニクと魚粉を合わせた一品です。肉そぼろ、きゅうり、青ねぎ、ニンニク、ニラもやしを使用し、食べ応えのある内容です。

まぜ麺が夏の主役に!?

名店監修のまぜ麺が一気にそろい、どれから食べるか迷ってしまいそうなラインアップとなっています。ラーメン系やうどん系など、その日の気分で選べるのも魅力です。

気になる一品から試してみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。