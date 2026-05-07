54％オフは強すぎる 牛めし・豚めし・カレー30食入り、松屋の冷凍セットがAmazonタイムセールに登場

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「【松屋】全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が

Amazonタイムセールに登場！

松屋の「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が、現在開催中のAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格1万3,760円のところ、54％オフの6,280円で販売されています。30食入りのため、1食あたり約209円で購入できます。

セット内容は、プレミアム仕様の牛めしの具10食、豚めしの具10食、オリジナルカレー10食。電子レンジまたは湯煎で調理できる冷凍食品です。

「【松屋】全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」の特徴

Amazon商品ページより

このセットには、「牛めしの具」「豚めしの具」「松屋オリジナルカレー」の3種類が含まれています。

「牛めしの具」は、甘味料・保存料を使用していないプレミアムたれを採用。肉とご飯の相性は抜群としています。

「豚めしの具」は、デンマーク産豚肉と厳選した品質のタマネギを使用。国内自社工場でスライスから調理、製造まで行っています。

「松屋オリジナルカレー」は、10数種類の香辛料を使用した辛口仕様のスパイシーカレーです。

調理は電子レンジまたは湯煎に対応。冷凍保存商品で、マイナス18度以下での保管が必要です。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

牛めし、豚めし、カレーをまとめて楽しめる「全部盛りセット 松屋の定番 牛豚カレーセット（3種30食）」が、1食あたり約209円で購入できるチャンスとなっています。

現在開催中のAmazonタイムセールで大幅値下げとなっているため、まとめ買いを検討していた人は、この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。