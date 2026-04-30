12歳から活動する生粋のアイドルで、グラビアでも「脱いだらすごい」と評判の小日向優花（こひなた・ゆうか）さんが、3rd DVD「かてきょ！」（発売元：ラインコミュニケーションズ、収録時間：130分、価格：4620円）の発売記念イベントを4月5日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

最近の小日向さんの話題といえば、1月末にアイドルグループ「DearPrincess」の現体制終了と、新グループ「ごちゃっと！」の結成が発表されたこと。グラビア各誌が取り上げる機会も増えているし、大きな注目が集まるなかでのイベント開催となった。

――3rd DVDは内容が分かりやすいタイトルですね。

【小日向優花】 はい、初挑戦の家庭教師です。設定としては久しぶりに帰郷した女子大生なのですが、浪人中の幼なじみ（＝視聴者）から「勉強を教えてほしい」と連絡があって、家を訪れる流れになっています。

――なるほど、なかなか凝っていますね。

【小日向優花】 でも、本来の小日向優花はあまり漢字も書けないし、英語もしゃべれないし、勉強が得意なほうではないんですよ。教えるシーンを撮ろうとしても、やれることがぜんぜんないという状況のなかでがんばりました（笑）。

――シーンとしては？

【小日向優花】 大きなリボンをあしらったガーリーなブラウス姿で再会して、勉強に疲れたら「運動したら頭がスッキリするよ」と走ったり、気分転換で海に遊びに行こうと誘ったりします。幼なじみの妄想でナース服を着るところもあるのですが、ピンク色で可愛かったので着られてよかったです。

――オススメは？

【小日向優花】 青空の下、純白のウエディング衣装で魅せるシーンです。くるくる回ったりして、幻想的なイメージになっています。ファンの方々にも「優花ちゃんと結婚する未来が想像できたよ」と言っていただけました。

――「ごちゃっと！」についても聞かせてください。

【小日向優花】 福岡発のグループとして、5月10日にデビューします。私は赤色担当ですが、メンバーはこれから増やしていく予定ですし、大阪や東京の遠征も考えているので楽しみにしていただけるとうれしいです。

デビューライブは、北九州市にあるライブハウス「LIVE SPOT WOW!」で執り行なう予定。個人としてグラビア活動も続ける意向で、「まだ発表されていない案件もあるのでご期待ください」と語った。4月7日から配信が始まったFLASH編集部によるデジタル写真集「この高鳴り、抑えきれない」も要チェックだ。