グラビア界の至宝だと評判の110cm・Jカップを誇る能美真奈（のうみ・まな）さんが、20th DVD「真夏の真奈」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：135分、価格：4620円）の発売記念イベントを3月29日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。
愛称でもある「ぷにたん」名義で2018年12月に1st DVDが出て以降、休むことなくリリースを続けてきた能美さんだが、ついに節目となる20枚目に到達。「デビュー当時に20枚が達成できるなんて思わなかったので素直にうれしい」と喜びのコメントから取材が始まった。
――どんなテーマですか？
【能美真奈】 「スパイス不動産」という会社に勤務するOLを演じていて、リゾート物件を探しに来た男性（＝視聴者）と内覧する物語です。「私を彼女だと思ってシミュレートしてくださいね」といろいろ妄想する展開になっています。ロケは9月に沖縄でやりました。
――シーンとしては？
【能美真奈】 清楚なブラウス姿での自己紹介から始まって、物件に完備されているプールに入ったり、寝起きにいたずらされて「いい加減にしなさい！」と叱ったりしています。
――オススメは？
【能美真奈】 ジャケ写にも採用されていますが、真夏の太陽の空の下、ピンク色の三角ビキニでビーチに遊びに行くシーンです。無邪気にはしゃいでいるところが可愛いと思います。
――胸のボリューム感で挙げるなら？
【能美真奈】 バスルームで体の洗いっこをするところです。透明のアクリル製ドームをカメラに取り付けるスタイルで撮っていたので、特に胸の立体感が出せたシーンになっています。
――ところで、昔からアイドル鑑賞を趣味に挙げていますが、気になるアイドルはいますか？
【能美真奈】 ももクロのあーりん（佐々木彩夏さん）です。同じ年齢で誕生日も近いので、勝手なシンパシーでもう15年くらい推しています。周囲の友達も私のあーりん愛を知っているので、「結婚おめでとう」というメッセージがいっぱい届いて、自分が結婚しているような気持ちになりました（笑）。
能美さんの理想は、プロポーズのときに大きなバラの花束を持ってきてくれる人だとか。なんともロマンチックであるが、「いたら教えてください！」と語って取材を締めくくった。6月13日には、2ndトレカ「能美真奈 ～PUNI PUNI～」を発売。当日に書泉グランデとソフマップで2回イベントも開催予定だ。
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