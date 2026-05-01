家にあると妙に安心。定番『カップヌードル』20個セットがAmazonスマイルセールに登場

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「カップヌードル レギュラー 78g×20個」がAmazonスマイルセールに登場！

「カップヌードル レギュラー 78g×20個」、が現在開催中のAmazonスマイルセールの対象となっています。

過去価格3,800円のところ、6％オフの3,579円で販売されており、1個あたりは約179円です。

「カップヌードル」の特徴

Amazon商品ページより

「カップヌードル」は、つるみのある麺としょうゆベースのオリジナルスープを組み合わせたインスタント麺です。麺はしなやかでコシがあり、湯のびしにくいといいます。

スープはペッパーを利かせたコクのある味わいとされ、具材には味付豚ミンチ、ミンチポーク、エビ、スクランブルエッグ、ネギなどが使用されています。

20個入りのケース販売のため、日常的に消費しながら備蓄としても活用する「ローリングストック」にも適していると説明されています。

まとめ：今がまとめ買いのチャンス！

「カップヌードル レギュラー 78g×20個」を、1個あたり179円で20食分をまとめて確保できるチャンスとなっています。

すぐに食べる用途だけでなく、ストックとして置いておける点もポイントです。現在開催中のAmazonスマイルセールで、チェックしてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。