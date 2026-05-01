ASRock、白いフラッグシップ「X870E Taichi White」発表｜次世代AM5対応

ASRockが新たなフラッグシップ製品「X870E Taichi White」マザーボードを発表した。この製品は、純白のデザインを取り入れた革新的なマザーボードで、ユニークなビジュアルと卓越したパフォーマンスを兼ね備えている。

X870E Taichi Whiteは、ASRockのフラッグシップTaichiシリーズ初の純白デザインを採用しており、特にホワイトPCビルドの人気に応えるべく設計されている。24+2+1 フェーズ・110A SPS電源設計を特徴とし、デュアルPCIe 5.0 x16スロットを搭載することで高性能な拡張性を提供する。さらに、10GbE LANと802.11be対応Wi-Fi 7により、超高速なデータ通信が可能だ。

このマザーボードはAMDの最新Ryzen 9 9950X3D2 Dual Editionプロセッサとの最適な組み合わせを可能にし、ユーザーはその強力な性能をフルに引き出すことができる。64MBのBIOS ROMを搭載しており、将来のAM5プロセッサへのアップグレードにも対応するため、長期的なプラットフォームの柔軟性を持つ。