ASRock、新B860マザーボード発売｜Wi-Fi 7＆Core Ultra対応の注目モデル

ASRockは、新たにIntel B860チップセットを搭載したMicro ATXマザーボード「B860M Challenger WiFi」と「B860M Challenger WiFi White」を発表した。これらは5月1日より国内正規代理店を通じて順次販売される。「B860M Challenger WiFi」は28,800円、「B860M Challenger WiFi White」は29,800円で提供される。

B860M Challenger WiFiシリーズは、最新のWi-Fi 7をサポートし、ライトニングゲーミングポートやツールレス設計といった機能が豊富に搭載されている。このシリーズは、Intel Core Ultraプロセッサー対応や、最大256GBまで対応するDDR5 DIMMスロットなど、ゲーマーやパワーユーザー向けに強力なスペックを持っている。

ASRockは、DIYフレンドリーな設計や、安心サポートプラス（6ヵ月間のCPUソケットピン折れ無償修理保証）を提供している。この新製品は、ゲーマーやビジュアルクリエイターにとって理想的な選択肢となるだろう。なお、B860M Challenger WiFiはドスパラ専売モデルとなる。