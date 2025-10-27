福岡を拠点とするアイドルグループ「Dear Princess」で活躍する小日向優花（こひなた・ゆうか）さんが、1st DVD「I.D」（発売元：スパイスビジュアル、収録時間：110分、価格：4620円）の発売記念イベントを10月18日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

いま22歳の小日向さんは、なんと12歳のころから活動している生粋のアイドル。グラビアには興味があって1年ほど前から撮影会に参加しているが、身長148cmでバストは圧巻の92cm・Iカップ。「脱いだらすごい」と瞬く間に人気となり、ヤングマガジンや週刊プレイボーイが撮り下ろすほど。ファン待望の1st DVDは、現役アイドルに特化した「I.D」シリーズの作品である。

――どんな内容ですか？

【小日向優花】 （視聴者の）幼なじみという設定で魅せる映像です。ロケは5月に都内と千葉県で行われたのですが、アイドルらしい可愛さを出しつつ、日ごろ見られないような大人っぽい雰囲気とかも詰め込みました。

――シーンとしては？

【小日向優花】 Tシャツ姿で「行こっか！」と海に出かけたり、庭で柔軟体操をして自転車に乗ったり、朝ベッドで飛び跳ねて起こしてあげたり。可愛いメイド服のシーンとかも楽しめます。

――オススメは？

【小日向優花】 DVDジャケットにも採用された、水色のチューブトップ（水着）でお風呂に入るシーンです。胸元にシャワーのお湯がかかったり、ボディーソープで体を洗うところがグラビアならでは。ドキッとする感じに仕上がっていると思います。

――ほか注目は？

【小日向優花】 制服を着てブランコに乗ったり、畳の部屋で宿題をやるシーンです。制服は好きなので撮影会でもたまに着るのですが、脱いだら真っ白なビキニだし、純真＆清楚なイメージで撮っていただけてよかったです。

――Dear Princessの紹介も。

【小日向優花】 グループ名が示す通り、「あなたの親愛なるお姫様になりたい」がコンセプト。福岡を中心に週末にライブをやっていて、月1回ペースで撮影会も開催しています。私の担当カラーは赤。アイドル歴が一番長いので、みんなを引っ張っていくようなポジションです。

グループの東京遠征はめったにないし、「SNSで情報をチェックしつつ、福岡のほうにもぜひ足を運んでいただきたいです」とPR。小日向さんのグラビア活動も好調で、12月19日には早くも2nd DVD（タイトル未定）もリリース予定だ。