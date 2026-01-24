アイドルグループ「Dear Princess」の赤色担当。グラビアでも92cm・Iカップで大人気の小日向優花（こひなた・ゆうか）さんが、2nd DVD「ミルキー・グラマー」（発売元：竹書房、収録時間：122分、価格：4620円）の発売記念イベントを1月10日、ソフマップAKIBA アミューズメント館で開催した。

9月に沖縄で撮影された2nd DVDは、幼なじみ（＝視聴者）と過ごす夏休みというのがテーマ。お互いに交際相手がいないのだが、少しずつ距離を縮めていく展開となっている。グループは福岡が拠点で都内でのイベント開催が少ないこともあり、応援する多くのファンが会場に詰めかけた。

――どんなシーンが楽しめますか？

【小日向優花】 待ち合わせして競泳水着でプールに登場するところから始まり、赤のビキニを着て海へ遊びに行ったり、寝起きのベッドでイチャついたりしています。全体的にセリフが博多弁になっているところも注目です。

――オススメは？

【小日向優花】 真っ白な麦わら帽子とワンピースを着て散歩するシーンです。日本家屋に置かれた扇風機で涼んだりするのですが、ノスタルジックで夏らしい映像に仕上がっている点が気に入っています。脱いだらピンク色のランジェリーというギャップも楽しんでほしいです。

――むちむち感で推すなら？

【小日向優花】 Tシャツとデニムパンツで洗車するところです。水に濡れて途中で服を脱ぐのですが、ビキニ姿でガラス越しに窓を拭くところは、いい具合に胸が当たってむちむち感が出ていると思います。

――2026年の抱負も聞かせてください。

【小日向優花】 紙の写真集を出すことが目標です。ありがたいことに2025年はいろいろなことをやって飛躍の年になったので、その花を大きく咲かせたいと思っています。グラビアも楽しみながらがんばりたいです。

Dear Princessの活動については、1月25日に現体制終了のラストライブを福岡市の天神にあるライブハウス「Buddy up!」で執り行う予定。小日向さんは事務所に残って活動を続けるそうなので、今後の動向が注目されるところだ。2月26日が23歳の誕生日で、翌週の3月8日に生誕祭を開催するというので、SNSはしっかりチェックしていこう。