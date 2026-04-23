「ストリートファイター」や「バイオハザード」など、人気シリーズ作がそろい踏み！
「CAPCOM GOLDEN WEEK SALE」が開催中！カプコンの人気タイトルでお得にGWを過ごそう
カプコンは4月22日より、各デジタルストアにて「CAPCOM GOLDEN WEEK SALE」を開催中。セール期間はストアごとに異なるので、下記をチェックしてほしい。
今回のセールでは、Year 3追加キャラクター第4弾「イングリッド」のティザー映像も公開され、2026年5月1日から5月3日に開催される「EVO Japan 2026」でもその熱い闘いに注目を集める『ストリートファイター6』が、PlayStation Store／ニンテンドーeショップ／Steam Storeの各デジタルストアで50％オフ。
また『カプコン ファイティング コレクション2』や『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』など、対戦格闘ゲームの数々がお買い得価格となっている。
ほかにも、ゴールデンウィーク期間中セールに「モンスターハンター」「バイオハザード」「ドラゴンズドグマ」「ロックマン」「逆転裁判」「鬼武者」などの人気シリーズや名作アクションゲームが多数ラインアップ。
App Store／Google Play ストアでも人気ゲームアプリがお求めやすい価格で販売中だ。以下では、セールタイトルをピックアップして紹介。ほかにも人気作が多数ラインアップしているので、詳しくは「CAPCOM GOLDEN WEEK SALE」特設ページをチェックしてほしい。
【セール概要】
セール名：CAPCOM GOLDEN WEEK SALE
特設ページ：https://www.capcom-games.com/sale/sale01-u6vei/ja-jp/
※商品によって対象ハードおよびセール期間が異なりますのでご注意ください。また、セール期間は予告なく変更になる場合がございます。
※追加コンテンツの使用にはゲーム本編が必要となりますのでご購入の際はご注意ください。
※セットに含まれる商品は他のセット商品や単体でもご購入いただける場合がございます。重複購入にご注意ください。
※セール詳細およびコンテンツ内容や価格、掲載外のそのほかセール対象コンテンツはカプコンセールページもしくは各デジタルストアにてご確認ください。
★『ストリートファイター6』をはじめ、
各デジタルストアで対戦格闘ゲームがお買い得！
『ストリートファイター6』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS5／PS4 - 2026年5月6日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
●ニンテンドーeショップ
Nintendo Switch 2 - 2026年5月6日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
●Steam Store
Steam - 2026年5月5日1時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【50％オフ!!】：2495円
『カプコン ファイティング コレクション2』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS4 - 2026年5月6日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【35％オフ!!】：3243円
●ニンテンドーeショップ
Nintendo Switch - 2026年5月6日23時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【35％オフ!!】：3243円
●Steam Store
Steam - 2026年5月5日1時59分まで
通常価格：4990円
セール価格【35％オフ!!】：3243円
『ストリートファイター 30th アニバーサリーコレクション インターナショナル』（ゲーム本編）
●PlayStation Store
PS4 - 2026年5月6日23時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
●ニンテンドーeショップ
Nintendo Switch - 2026年5月6日23時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【66％オフ!!】：990円
●Steam Store
Steam - 2026年5月5日1時59分まで
通常価格：2990円
セール価格【67％オフ!!】：986円
■PlayStation Store
2026年5月6日23時59分まで
PS5『モンスターハンターワイルズ』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【45％オフ!!】：4944円
PS4『モンスターハンターワールド：アイスボーン マスターエディション』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：3990円
セール価格【75％オフ!!】：997円
PS5／PS4『モンスターハンターライズ ＋ サンブレイク セット』（ゲーム本編＋超大型拡張コンテンツ）
通常価格：5990円
セール価格【84％オフ!!】：958円
PS4『モンスターハンターストーリーズ 1+2 ダブルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
収録内容：
『モンスターハンター ストーリーズ』
『モンスターハンターストーリーズ2 ～破滅の翼～』
PS5／PS4『バイオハザード RE:4』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【60％オフ!!】：1996円
PS5／PS4『バイオハザード RE:4 ゴールドエディション』（ゲーム本編+エクストラDLCパック+SEPARATE WAYS）
通常価格：5990円
セール価格【60％オフ!!】：2396円
PS5／PS4『バイオハザード リメイク トリロジー』（ゲーム本編＋追加コンテンツ パック）
通常価格：9990円
セール価格【60％オフ!!】：3996円
収録内容：
『BIOHAZARD RE:2 Z Version デラックスエディション』
『BIOHAZARD RE:3 Z Version』
『BIOHAZARD RE:3 - クラシックコスチュームパック』
『BIOHAZARD RESISTANCE』
『BIOHAZARD RE:4 Gold Edition』
『BIOHAZARD RE:4 THE MERCENARIES』
PS5『ドラゴンズドグマ 2』（ゲーム本編）
通常価格：8990円
セール価格【58％オフ!!】：3775円
PS4『ロックマンエグゼ アドバンスドコレクション』（ゲーム本編：Vol.1＋Vol.2）
通常価格：5990円
セール価格【67％オフ!!】：1976円
PS4『ロックマン30周年5タイトルパック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：5990円
セール価格【50％オフ!!】：2995円
収録内容：
『ロックマン クラシックス コレクション』
『ロックマン クラシックス コレクション 2』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション』
『ロックマンX アニバーサリー コレクション 2』
『ロックマン11 運命の歯車!!』
PS4『逆転検事1&2 御剣セレクション』（ゲーム本編）
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
PS4『逆転裁判123+456 コレクション』（ゲーム本編 パック）
通常価格：6990円
セール価格【55％オフ!!】：3145円
収録内容：
『逆転裁判123 成歩堂セレクション』
『逆転裁判456 王泥喜セレクション』
PS4『鬼武者1+2 パック』（ゲーム本編 パック）
通常価格：4990円
セール価格【40％オフ!!】：2994円
収録内容：
『鬼武者』
『鬼武者2』
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