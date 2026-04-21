ローソン×八天堂「濃厚カスタード」スイーツ・パンが続々登場！本日から

ローソンは4月21日から、八天堂監修のカスタードスイーツやパンを2週連続で順次展開します。

「くりーむパン」で有名な八天堂とコラボした企画です。サンド、タルト、クレープ、大福といった様々な形でカスタードを楽しめるラインアップが登場します。

▲八天堂監修 カスタードフルーツミックスサンド 430円

発売：4月21日

いちご、黄桃、みかんを配置し、八天堂監修のカスタードホイップと組み合わせたフルーツサンドです。

▲Uchi Café×八天堂 とろ～りカスタードタルト 254円

発売：4月21日

ほろ苦いカラメルナパージュ、バニラが香るカスタードホイップ、とろっとしたカスタードを重ねた三層仕立てで、カラメルチップをアクセントに加えています。アルコール分は1％未満とされています。

▲Uchi Café×八天堂 ふわふわカスタードサンド 248円

発売：4月21日

生クリームを配合したカスタードクリームとホイップクリームを、卵白を使用した生地でサンドした商品です。

▲Uchi Café×八天堂 カスタードバナナクレープ 329円

発売：4月28日

北海道産生クリーム入りのカスタードホイップと生乳を使用したカスタードクリーム、バナナを白いクレープ生地で包んでいます。

▲Uchi Café×八天堂 カスタード大福 225円

発売：4月28日

生クリームを配合したカスタードムースと、卵感のあるカスタードソースを組み合わせた和洋折衷の大福です。

カスタード好きは要チェック！

カスタードを軸にしながらも、フルーツや和素材との組み合わせが用意されているため、気分に応じて選べるのがうれしいですね。

気になる商品を順番に試していくのもアリだと思います！ この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。