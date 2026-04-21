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4月21日スタート

ローソン×八天堂「濃厚カスタード」スイーツ・パンが続々登場！本日から

2026年04月21日 10時25分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ローソンは4月21日から、八天堂監修のカスタードスイーツやパンを2週連続で順次展開します。

　「くりーむパン」で有名な八天堂とコラボした企画です。サンド、タルト、クレープ、大福といった様々な形でカスタードを楽しめるラインアップが登場します。

▲八天堂監修 カスタードフルーツミックスサンド　430円
発売：4月21日

　いちご、黄桃、みかんを配置し、八天堂監修のカスタードホイップと組み合わせたフルーツサンドです。

▲Uchi Café×八天堂 とろ～りカスタードタルト　254円
発売：4月21日

　ほろ苦いカラメルナパージュ、バニラが香るカスタードホイップ、とろっとしたカスタードを重ねた三層仕立てで、カラメルチップをアクセントに加えています。アルコール分は1％未満とされています。

▲Uchi Café×八天堂 ふわふわカスタードサンド　248円
発売：4月21日

　生クリームを配合したカスタードクリームとホイップクリームを、卵白を使用した生地でサンドした商品です。

▲Uchi Café×八天堂 カスタードバナナクレープ　329円
発売：4月28日

　北海道産生クリーム入りのカスタードホイップと生乳を使用したカスタードクリーム、バナナを白いクレープ生地で包んでいます。

▲Uchi Café×八天堂 カスタード大福　225円
発売：4月28日

　生クリームを配合したカスタードムースと、卵感のあるカスタードソースを組み合わせた和洋折衷の大福です。

カスタード好きは要チェック！

　カスタードを軸にしながらも、フルーツや和素材との組み合わせが用意されているため、気分に応じて選べるのがうれしいですね。

　気になる商品を順番に試していくのもアリだと思います！　この機会にチェックしてみてはいかがでしょうか。

※価格は税込み表記です。

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