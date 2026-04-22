メロンマンゴー食べ放題！さらに、アイスにポテトも！季節のフルパラコースが始まる

スイーツバイキングチェーン「スイーツパラダイス」では、フルパラコース「メロンマンゴー食べ放題 いちごもまだあるんじゃないかな・・・？」を4月25にちより提供開始します。



メロン、マンゴー、ブランドいちごが食べ放題。特製スイーツやフードに加え、ドリンクバー、アイスクリーム、サラダバーやフライドポテトも食べ放題の対象です。100分制で、大人平日3600円、土日祝3990円。

メロン＆マンゴー食べ放題 スイーツパラダイス

スイーツパラダイスでは、スイーツやフルーツを中心とした食べ放題できる各種コースを用意しています。今回、旬のスイーツを楽しめる「フルパラコース」で、国産メロンとマンゴーがメインの食べ放題がスタート。

メロンは日本各地の品種から食べごろのものを用意。とろけるような食感と上品な甘さという国産メロンが食べ放題の対象。

マンゴーは「花のしずく」とも呼ばれるナンドクマイ種を中心に提供します。濃厚な甘みと芳醇な香りが特徴といいます。

▲ブランドいちごは“在庫が許す限り”食べ放題

また、ブランドいちごも入荷がある限り食べ放題で提供しますが、食べ放題が保証されるものではなく在庫状況によって変動するとしています。

▲フルパラコース限定スイーツ「マンゴータルト」

フルパラコース限定スイーツとして「マンゴータルト」と「いちご大福」も数量限定で登場します。マンゴータルトは、マンゴーの甘みとカスタード、ホイップクリームのコクを組み合わせています。

このほか、スイパラ特製スイーツやフード、ドリンクバー、アイスクリーム、サラダバー、フライドポテトも食べ放題の対象です。なお、店舗や時期により提供内容や品種、量が異なる場合があります。

■「メロンマンゴー食べ放題 いちごもまだあるんじゃないかな・・・？」概要

期間：4月25日〜 ※なくなり次第終了

内容：メロン、マンゴー、ブランドいちごが食べ放題

※ブランドいちごは入荷がある限り食べ放題

フルパラコース限定スイーツとして「マンゴータルト」「いちご大福」が数量限定で登場。

スイパラ特製スイーツやフードに加え、ドリンクバー、アイスクリーム、サラダバーやフライドポテトも食べ放題

※一部店舗では内容が異なる

対象コース：フルパラコース ※制限時間100分

料金：

【平日】大人3600円／小人1800円

【土日祝】大人3990円／小人1800円

対象店舗：スイーツパラダイス全店舗

春から初夏へ、季節の主役交代を楽しむ食べ放題

春から初夏へと移り変わるこの時期ならではのラインアップで、フルーツの主役が切り替わるタイミングを楽しめる食べ放題コースとなっています。

メロンやマンゴーを中心に、いちごの“ラストチャンス”も重なり、季節感を存分に感じられそう。気になる人は、この機会に足を運んでみては？

※価格は税込み表記です。