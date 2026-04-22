スシロー 昔ながらの「プリンパフェ」380円〜、数量限定で発売

スシローは、“SUSHIRO Cafe”シリーズとして「クラシックプリンパフェ」と「生チョコ風モンブラン」を本日4月22日より全国の店舗で販売します。
昔ながらの「プリンパフェ」が期間限定で登場！
“SUSHIRO Cafe”では、「おいしく、わくわく、ぞくぞく。」をコンセプトに、専属パティシエによって開発されたスイーツを展開中です。
今回、 スシローの定番スイーツ「クラシックプリン」をまるごと1つ使用した、プリンが主役の「クラシックプリンパフェ」が登場します。
▲「クラシックプリンパフェ」（380円〜）
昔ながらのかため食感で、カスタードのコク深い「クラシックプリン」に、ミルクアイス、カラメルソースなどを合わせています。たまごのコクと滑らかな食感が広がる贅沢なパフェです。
さらに同日より、「生チョコ風モンブラン」も販売します。
▲「生チョコ風モンブラン」（280円〜）
アクセントになるよう、センターのホイップクリームには、チョコチップを加えています。トッピングにココアパウダーをかけ、カカオの香りとコクを感じられる一品だといいます。
※店舗によって価格が異なる場合がある
※価格はすべて税込
GWはスシローへ！
昔ながらのかため食感のプリンが主役になったパフェと、カカオの香りやコクを感じられるモンブラン。お寿司を食べた後にもぴったりですね。ゴールデンウィークに家族や友人と行きたいです！
販売は5月10日までを予定していますがが、販売予定数が完売次第終了になります。チェックは早めが良さそうです！
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