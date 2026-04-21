スタバ、フルーツソーダ「チラックス」が今年も！チル＆リラックスなフレーバー

スターバックス コーヒーは「チラックス ソーダ」2種を4月24日より販売します。

「チラックス ソーダ」シリーズが今年も登場

チラックスソーダは昨年初登場したフルーツとソーダのすっきり感と香りを楽しめるソーダ。名前の由来は、落ち着くを意味するChill（チル）とRelax（リラックス）からきているそうです。



今年、ストロベリーとゆずシトラスの2フレーバーが登場。

「チラックス ソーダ ストロベリー」は、ストロベリー果肉にソーダを合わせ、さらにグリーンシトラスフレーバーシロップを加えた、爽やかで香り豊かな一杯。

グリーンシトラスの香りは、ひと口で軽やかな余韻を感じられるすっきりとした仕立て。今年はストロベリー果肉を増量し、果実本来の甘さと満足感をよりしっかりと感じられるように進化させたとのことです。

爽快なソーダと果肉の贅沢感のコントラストが心地よく、リフレッシュに向いているといいます。

「チラックス ソーダ ゆずシトラス」は、ゆず果皮、グレープフルーツとオレンジを組み合わせた爽やかなフルーツソーダに、グリーンシトラスフレーバーシロップを合わせた一杯。こちらも香りの豊かさを感じられるといいます。

贅沢感を感じるシトラス果肉がアクセントとなり、フルーティーで立体的な味わいを引き立てるとしています。

ひと口で広がるグリーンシトラスの軽やかな香りが、爽やかな余韻とともに気分をすっきりと整えてくれる、リフレッシュ感あふれる飲料とのことです。

・「チラックス ソーダ ストロベリー」

・「チラックス ソーダ ゆずシトラス」

Tallサイズ 持ち帰り：579円 店内利用：590円

Grandeサイズ 持ち帰り：624円 店内利用：635円

Ventiサイズ 持ち帰り：668円 店内利用：680円

今年も楽しめるのは嬉しい！

チラックス（Chill & Relax）の名のとおり、ゆったりと気分をほどきながらいただきたい一杯が、今年も登場します。

炭酸の爽快感、フルーツ果肉の贅沢な味わい、そして軽やかなシトラスの香りを楽しめる味わいで、贅沢かつリラックスできる時間が過ごせそう。

昨年飲んだという方も、今年が初めてだという方も、心地よく続く余韻に浸りながら楽しんでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）