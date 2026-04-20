ファミマ初！人気サンドイッチ「サンドリア」とコラボ、No.1ハムエッグサンドも

ファミリーマートは「サンドイッチ工房Sandria（サンドリア）」監修商品や定番のサンドイッチのリニューアル商品など5種類を4月21日から順次、全国にて発売します。

ファミマ初コラボ！サンドリア監修商品

ファミリーマートに、40年以上愛され続ける札幌の手作りサンドイッチ専門店「サンドリア」監修商品が登場します。

「サンドリア」は 1978年に創業、札幌で初めての“24時間営業”の手作りサンドイッチ専門店で、旬の食材や多様な具材を使用したボリューム満点のサンドイッチが常時40種類以上も並ぶ、地元の方々から愛される人気の名店です。

▲「サンドリア監修 ハムエッグサンド」（375円）

4月21日発売

今回発売する「サンドリア監修 ハムエッグサンド」は、サンドリア創業以来不動の人気No.1を誇る商品「ダブルエッグ」を再現したサンドイッチ。



ゆでたまごを使用し、食感と風味にこだわったたまごサラダは、三温糖とコショウが味の決め手だといいます。サンドリアの味を再現したマヨソースを合わせ、シンプルながらも毎日食べたくなるような味わいに仕上げたといいます。

▲「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」（348円）

4月28日発売

「サンドリア監修 ハムツナキャベツサンド」は、大きめにカットしたキャベツに、三温糖やホワイトペッパーなどで味付けしたツナサラダをサンドリアの味を再現したマヨソースと合わせ、ハム、グリーンリーフとあわせたサンドイッチです。彩りの良さを特徴としています。

定番サンドイッチもリニューアル

また、4月21日より、ファミリーマートで定番のハムを使用したサンドイッチをリニューアルして販売します。野菜の旨味を感じるこだわりのすりおろし野菜ソースをハムと和えるなど、ソースや具材を見直し刷新。

▲リニューアル「ジューシーハムサンド」（348円）

ポークハムにきゅうり、からし風味のマヨネーズを合わせた定番人気のサンドイッチ。

▲リニューアル「たっぷりハムサンド」（328円）

ハムをたっぷり使用したハムを味わうサンドイッチです。こだわりの「すりおろし野菜ソース」がハムの味わいを引き立てるとしています。

▲リニューアル「大きなサンドイッチ 人気具材の彩りミックス」（430円）

パンが厚くておいしい、大きなサンドイッチです。ハム、ゆでたまご、たまごサラダ、ツナ、チーズなどの彩りの良い人気具材が楽しめる組み合わせです。

写真映えもしそう！

屋外での食事や行楽などで手軽に食べられるワンハンド商品の需要が高まるこの時期に、新作のサンドイッチのニュースが飛び込んできました。

地元の方々から愛される名店監修の味がファミリーマートで気軽に楽しめるのは嬉しいですよね！

写真映えもしそうで、この春夏の食事シーンを彩ってくれそうです！

（※文中の価格はすべて税込）