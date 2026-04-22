3割引きは神！サンマルク「チョコクロ」月1お得デーが始動、おみやげにも

サンマルクカフェは毎月30日を「サンマルクカフェの日」とするキャンペーンを4月30日より始動します。



毎月30日限定で「チョコクロ9個」を30%オフの1570円で販売する内容です。

「サンマルクカフェの日」スタート！

「サンマルクカフェの日」は、2025年11月より静岡県内の店舗で先行導入された施策で、好評だったということから同内容を4月30日より全国展開する運びとなりました。

ブランド名にちなみ、30日（サンマル）にチョコクロ9個（ク）がお得に購入できるキャンペーン。「月末はちょっとやさしく”まるく”おわろう」をテーマにしています。

チョコクロは、クロワッサン生地で板チョコを包み込んだ包み込んだサンマルクカフェの1番人気商品です。



◼️サンマルクカフェの日概要

・開催日程：毎月30日

・開催店舗：下記店舗を除く全国のサンマルクカフェ

（実施なし店舗：サンマルクカフェ&バー ユニバーサル・シティウォーク店、サンマルクカフェ 関西国際空港店、その他一部の新規オープン店舗）

・内容 ：チョコクロ9個で通常2250円のところ、30%オフの1570円で販売

当日は早めのチェックを！

サンマルクカフェが好きな方に嬉しいお知らせです！

自分用にはもちろん、ちょっとした手土産にも喜ばれそうです。

数量限定のため、なくなり次第終了となるそうなので、30日当日のチェックは早めが良いかもしれません。

（※文中の価格はすべて税込）